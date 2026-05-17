Acasă » Bancuri » BANC | Doctorul și pacientul bătut de nevastă

BANC | Doctorul și pacientul bătut de nevastă

De: Andreea Stăncescu 17/05/2026 | 15:53
BANC | Doctorul și pacientul bătut de nevastă
Bancul de duminică îți va aduce zâmbetul pe buze
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Duminica este ziua perfectă pentru relaxare și câteva momente în care să uităm de grijile cotidiene înainte de începutul unei noi săptămâni. După odihnă, ne pregătim din nou pentru agitația de luni, iar nimic nu merge mai bine alături de o cafea decât câteva bancuri bune care să ne aducă zâmbetul pe buze.

Doctorul examinează un pacient bătut de nevastă:
– Deci, oasele ies toate la număr, doar că sunt .. aranjate diferit..

Alte bancuri amuzante

Doi prieteni stau de vorbă:
– Ziceai că vrei să ții dietă de slăbire. Ai inceput-o?
– Am vrut să o încep, dar ca să ajung la iaurtul degresat care era în fundul frigiderului, a trebuit să mănânc 5 sarmale, 8 ouă umplute și cele 4 prăjituri cu frișcă care erau în fața iaurtului…

Un englez de familie bună este intrebat care e diferența dintre Anglia, Irlanda și Scoția.
El răspunde cu următorul exemplu:
– Dacă o persoană din Anglia este invitată la ceai și cere mai mult zahăr, va primi de la stăpâna casei o bucățica foarte mică.
In Irlanda stăpâna casei ii va intinde zaharnița și o va ruga să se servească. Dacă în Scoția ar fi formulată o astfel de dorință, stăpâna casei îi va spune încetișor: “nu ați amestecat destul ceaiul”

Anul acesta, proba la Limba și Literatura Română a adus din nou un festin lingvistic: formulări bizare, confuzii amuzante și chiar emoticoane în teze – toate culese de profesori, care au rămas cu gura căscată.

Iată câteva dintre ele:

„Harap Alb face o vrăjeală cu Sfânta Duminică și iese la lumină învingător”.

„Coborârea în fântână are rolul de a-l face pe Harap Alb din băiatul imatur, un bărbat mult dorit.”

„Lică era bossul locurilor din poveste”.

„Ana era blândă și era o victimă a tuturor bărbaților. Dar soțul i-a pus capac”.

„O trăsătură a musafirului este speriat de bombe”;

„Autorul este surprins că Tudor Arghezi nu e un boșorog târât în baston”;

„Prozatorul Tudor Arghezi are o concluzie impertinentă, că criticul tânăr nu se pricepe”;

„Notațiile autorului au rolul să știe actorii ce să facă în casa lui Chirilă”;

„Harap-Alb are cinci prieteni, mari şi graşi: Gerilă, FOMILĂ, OCHIOSU, SETIŞCĂ, PĂSĂRILĂ-LĂTĂŢILĂ, toţi simpatici şi buni ÎN suflet”.

„La Moara cu Noroc își făceau veacul doi porcari – Mână Ruptă și Boul”.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?

Bancul de weekend | Ce este aspirina la 50 lei, de fapt

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | 635
Bancuri
BANCUL ZILEI | 635
Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
Gandul.ro
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026:...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
Gandul.ro
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii...
ULTIMA ORĂ
Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii ...
Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii inimilor”
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
Dan Negru, declarație acidă după Eurovision 2026: „Și-au bătut joc”
Dan Negru, declarație acidă după Eurovision 2026: „Și-au bătut joc”
Cristina Pucean, cu geamantanul acasă la Albert NBN. CANCAN.RO are imaginile care demonstrează că ...
Cristina Pucean, cu geamantanul acasă la Albert NBN. CANCAN.RO are imaginile care demonstrează că e relația serioasă, nu glumă
Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”. Imaginile care au făcut senzație în ...
Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”. Imaginile care au făcut senzație în mediul online
Vezi toate știrile