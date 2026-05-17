BANC | Doctorul și pacientul bătut de nevastă

Duminica este ziua perfectă pentru relaxare și câteva momente în care să uităm de grijile cotidiene înainte de începutul unei noi săptămâni. După odihnă, ne pregătim din nou pentru agitația de luni, iar nimic nu merge mai bine alături de o cafea decât câteva bancuri bune care să ne aducă zâmbetul pe buze.

Doctorul examinează un pacient bătut de nevastă:

– Deci, oasele ies toate la număr, doar că sunt .. aranjate diferit..

Doi prieteni stau de vorbă:

– Ziceai că vrei să ții dietă de slăbire. Ai inceput-o?

– Am vrut să o încep, dar ca să ajung la iaurtul degresat care era în fundul frigiderului, a trebuit să mănânc 5 sarmale, 8 ouă umplute și cele 4 prăjituri cu frișcă care erau în fața iaurtului…

Un englez de familie bună este intrebat care e diferența dintre Anglia, Irlanda și Scoția.

El răspunde cu următorul exemplu:

– Dacă o persoană din Anglia este invitată la ceai și cere mai mult zahăr, va primi de la stăpâna casei o bucățica foarte mică.

In Irlanda stăpâna casei ii va intinde zaharnița și o va ruga să se servească. Dacă în Scoția ar fi formulată o astfel de dorință, stăpâna casei îi va spune încetișor: “nu ați amestecat destul ceaiul”

Anul acesta, proba la Limba și Literatura Română a adus din nou un festin lingvistic: formulări bizare, confuzii amuzante și chiar emoticoane în teze – toate culese de profesori, care au rămas cu gura căscată.

Iată câteva dintre ele:

„Harap Alb face o vrăjeală cu Sfânta Duminică și iese la lumină învingător”.

„Coborârea în fântână are rolul de a-l face pe Harap Alb din băiatul imatur, un bărbat mult dorit.”

„Lică era bossul locurilor din poveste”.

„Ana era blândă și era o victimă a tuturor bărbaților. Dar soțul i-a pus capac”.

„O trăsătură a musafirului este speriat de bombe”;

„Autorul este surprins că Tudor Arghezi nu e un boșorog târât în baston”;

„Prozatorul Tudor Arghezi are o concluzie impertinentă, că criticul tânăr nu se pricepe”;

„Notațiile autorului au rolul să știe actorii ce să facă în casa lui Chirilă”;

„Harap-Alb are cinci prieteni, mari şi graşi: Gerilă, FOMILĂ, OCHIOSU, SETIŞCĂ, PĂSĂRILĂ-LĂTĂŢILĂ, toţi simpatici şi buni ÎN suflet”.

„La Moara cu Noroc își făceau veacul doi porcari – Mână Ruptă și Boul”.

