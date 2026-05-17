Acasă » Știri » Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”. Imaginile care au făcut senzație în mediul online

Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”. Imaginile care au făcut senzație în mediul online

De: Alina Drăgan 17/05/2026 | 16:48
Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7” /Foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Recent, Papa Leon al XIV-lea a devenit viral în mediul online, iar internauții l-au declarat cel mai „cool” Papă. Suveranul Pontif a reușit să surprindă printr-o apariție neașteptată și s-a alăturat unui trend viral. Imaginile cu acesta făcând celebrul „6-7” au făcut rapid înconjurul internetului. Iar asta nu e tot. Internauții au observat și un alt detaliu care i-a făcut să vorbească și mai mult despre liderul de la Vatican.

Papa Leon al XIV-lea, pe numele său real Robert Francis Prevost, a fost ales Suveran Pontif pe 8 mai 2025, devenind primul papă american din istoria Bisericii Catolice. Încă de la început, liderul de la Vatican a atras atenția prin stilul său „mai relaxat” și apropierea față de oameni.

Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”

Recent, Papa Leon al XIV-lea a devenit viral. Momentul care a atras atenția tuturor a avut loc în Piața Sfântul Petru, acolo unde Suveranul Pontif s-a întâlnit cu aproximativ 1.000 de tineri catolici veniți în pelerinaj din Arhiepiscopia de Genova. Totul a fost filmat de părintele Don Roberto Fiscer, un preot italian cunoscut pentru activitatea sa din mediul online și pentru videoclipurile virale pe care le postează frecvent.

În timp ce Suveranul Pontif se apropia de grupul de copii, aceștia au început să strige în cor „6-7”, celebrul trend de pe TikTok, inspirat din piesa „Doot Doot (6 7)” a artistului Skrilla. Spre surprinderea tuturor, Papa s-a alăturat imediat trendului. A repetat expresia și a făcut mișcare specifică.

Imaginile au devenit virale aproape instantaneu, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți au fost cei care au fost surprinși de gestul acestuia, iar Suveranul Pontif a primit numeroase laude.

Mai mult, pe lângă acest clip viral, Papa Leon al XIV-lea a mai atras recent atenția. Acesta a fost surprins purtând o pereche de adidași Nike, „Nike Air Leos”, după cum spun internauții. Și aceste imagini au fost virale, iar oamenii din mediul online au concluzionat clar: Papa Leon al XIV-lea este cel mai „cool” Papă.

 

CITEȘTE ȘI:

Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea

Papa Leon trage un semnal de alarmă! Chatboții AI „prea afectuoși” pot manipula emoțiile și relațiile umane

 

Video: TikTok

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
Știri
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
Știri
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
Gandul.ro
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026:...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
Gandul.ro
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii...
ULTIMA ORĂ
Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii ...
Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii inimilor”
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”
Dan Negru, declarație acidă după Eurovision 2026: „Și-au bătut joc”
Dan Negru, declarație acidă după Eurovision 2026: „Și-au bătut joc”
Cristina Pucean, cu geamantanul acasă la Albert NBN. CANCAN.RO are imaginile care demonstrează că ...
Cristina Pucean, cu geamantanul acasă la Albert NBN. CANCAN.RO are imaginile care demonstrează că e relația serioasă, nu glumă
Ce înseamnă „Bangaranga”, de fapt? De la ce vine numele melodiei bulgărești care a câștigat ...
Ce înseamnă „Bangaranga”, de fapt? De la ce vine numele melodiei bulgărești care a câștigat azi-noapte Eurovision 2026
Vezi toate știrile