Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”. Imaginile care au făcut senzație în mediul online

Recent, Papa Leon al XIV-lea a devenit viral în mediul online, iar internauții l-au declarat cel mai „cool” Papă. Suveranul Pontif a reușit să surprindă printr-o apariție neașteptată și s-a alăturat unui trend viral. Imaginile cu acesta făcând celebrul „6-7” au făcut rapid înconjurul internetului. Iar asta nu e tot. Internauții au observat și un alt detaliu care i-a făcut să vorbească și mai mult despre liderul de la Vatican.

Papa Leon al XIV-lea, pe numele său real Robert Francis Prevost, a fost ales Suveran Pontif pe 8 mai 2025, devenind primul papă american din istoria Bisericii Catolice. Încă de la început, liderul de la Vatican a atras atenția prin stilul său „mai relaxat” și apropierea față de oameni.

Papa Leon al XIV-lea s-a alăturat trendului viral „6-7”

Recent, Papa Leon al XIV-lea a devenit viral. Momentul care a atras atenția tuturor a avut loc în Piața Sfântul Petru, acolo unde Suveranul Pontif s-a întâlnit cu aproximativ 1.000 de tineri catolici veniți în pelerinaj din Arhiepiscopia de Genova. Totul a fost filmat de părintele Don Roberto Fiscer, un preot italian cunoscut pentru activitatea sa din mediul online și pentru videoclipurile virale pe care le postează frecvent.

În timp ce Suveranul Pontif se apropia de grupul de copii, aceștia au început să strige în cor „6-7”, celebrul trend de pe TikTok, inspirat din piesa „Doot Doot (6 7)” a artistului Skrilla. Spre surprinderea tuturor, Papa s-a alăturat imediat trendului. A repetat expresia și a făcut mișcare specifică.

Imaginile au devenit virale aproape instantaneu, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți au fost cei care au fost surprinși de gestul acestuia, iar Suveranul Pontif a primit numeroase laude.

Mai mult, pe lângă acest clip viral, Papa Leon al XIV-lea a mai atras recent atenția. Acesta a fost surprins purtând o pereche de adidași Nike, „Nike Air Leos”, după cum spun internauții. Și aceste imagini au fost virale, iar oamenii din mediul online au concluzionat clar: Papa Leon al XIV-lea este cel mai „cool” Papă.

Video: TikTok