Caz halucinant la o clinică. Pacienta a dispărut după operație, iar medicii nu mai răspund

De: Denisa Crăciun 17/05/2026 | 17:28
Pacientă dată dispărută/ sursa foto: TikTok
Un caz tulburător a avut loc în Columbia. O femeie a fost dată dispărută, după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Aceasta a fost dusă la spital de o prietenă, care plecase pentru scurt timp, iar când s-a întors la clinică nu a mai găsit-o. Misterul se adâncește și mai mult, pentru că și personalul a dispărut fără urmă.

O situație neașteptată s-a petrecut în Capitala Columbiei, Bogota. O femeie și-a dus prietena la o clinică de înfrumusețare pentru a-și face o intervenție cu laserul. Ea a plecat, iar Yulixa a rămas alături de medici. Ulterior, atunci când femeia s-a întors la clinică, Yulixa dispăruse fără urmă, la fel și cadrele medicale.

Pacientă dispărută fără urmă după operație

Yulixa, o femeie de 52 de ani din Columbia, este de negăsit. Aceasta a decis să facă o intervenție chirurgicală, mai exact lipoliză cu laser, așadar pe data de 13 mai, a fost dusă chiar de prietena ei la o clinică specializată în Bogota. Prietena ei susține că pacienta se afla într-o stare îngrijorătoare, fiind slăbită și palidă la față. Atunci când s-a întors la clinica de înfrumusețare să o vadă pe Yulixa, femeia nu mai era acolo și nici personalul medical.

Încă de atunci nimeni nu știe nimic despre dispariția pacientei. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz și au aflat amănunte uluitoare. Ei au descoperit pe camerele de supraveghere cum o mașină suspectă parchează în spatele clinicii. Potrivit primelor ipoteze, Yulixa ar fi fost scoasă din clinică și urcată în mașină. Până în prezent nu au mai aflat detalii despre starea pacientei, însă un martor susține că a văzut-o pe femeie.

Ce spun martorii

O persoană a declarat că ar fi văzut-o pe Yulixa imediat după operație și că starea sa nu era una tocmai bună. Martorul a spus că a observat cum femeia avea buzele aproape vinete și pielea palidă. Mai mult decât atât, persoana care ar fi văzut-o a povestit că starea sa părea una fragilă.

Ceea ce m-a șocat a fost că atunci când am văzut-o ieșind, pielea ei era incredibil de palidă, iar buzele îi erau aproape violete, a spus martorul.

