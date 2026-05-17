Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii inimilor”

Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după marea finală Eurovision 2026, iar emoțiile încă sunt la cote maxime! Deși în ultimele ore s-a vorbit intens despre controversele legate de punctaj și despre diferențele uriașe dintre votul publicului și cel al juriilor, artista care a reprezentat România a reușit să facă ceva mult mai important: să unească oamenii în fața televizoarelor și să îi facă mândri că sunt români.

Telespectatorii au stat cu sufletul la gură până în ultima secundă a competiției, iar pentru mulți dintre ei Alexandra este, fără doar și poate, adevărata câștigătoare de la Eurovision 2026. Reprezentația ei a fost una dintre cele mai comentate și apreciate din finală, iar reacțiile au venit nu doar din România, ci și din alte țări, unde momentul artistei a fost lăudat pentru energie, voce și curajul de a veni cu un show complet diferit față de tot ce s-a văzut pe scenă în acest an.

Mai mulți artiști români au transmis mesaje de susținere imediat după aflarea rezultatelor, iar în online oamenii au vorbit despre Alexandra ca despre „vocea care a readus România în top”. Chiar dacă finalul a venit cu multe discuții și tensiuni în jurul voturilor (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) Alexandra Căpitănescu mărturisește că este mândră de parcursul pe care l-a avut, dar cel mai important este fericită că a reușit să ajungă la inimile multor oameni.

Vreau să vă mulțumesc tare mult că sunteți și ați fost aici pe tot parcursul acestui concurs. A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Mă bucur că am luat locul 3 și că am fost pe locul 2 la public, ceea ce înseamnă că am fost câștigătorii inimilor, iar asta e mai important decât niște voturi. Eu cred cel mai mult în ceea ce crede publicul, intuiția lui este cea mai puternică. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor implicați. Singuri n-am fi reușit performanța asta. Dragilor, aveți nevoie de o echipă, singur e foarte greu. Le mulțumesc tuturor tare mult, eu sunt copleșită de emoții, a declarat Alexandra Căpitănescu

