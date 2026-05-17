Acasă » Știri » Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026. Cine este Cristian Tarcea

Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026. Cine este Cristian Tarcea

De: Alina Drăgan 17/05/2026 | 18:16
Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026. Cine este Cristian Tarcea
Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026 /Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Bulgaria este câștigătoarea Eurovision 2026. Artista bulgară DARA a reușit cu piesa „Bangaranga” să urce pe primul loc al podiumului. Ei bine, în spatele melodiei câștigătoare se află și un român. Este vorba despre Cristian Tarcea, cunoscut pe scena internațională sub numele Monoir. Acesta se numără printre creatorii hitului, fiind unul dintre compozitorii și producătorii piesei.

Seara trecută, 16 mai, a fost desemnat câștigătorul Eurovision 2026. Piesa „Bangaranga” a reușit să impresioneze atât juriul, cât și publicul și a cumulat 516 puncte. Astfel, s-a clasat pe locul unu în clasament, iar artista DARA și-a adjudecat trofeul.

Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026

Ei bine, se pare că în spatele succesului Bulgariei stă și un român. Este vorba despre constănțeanul Cristian Tarcea, cunoscut pe scena internațională sub numele Monoir. El este unul dintre compozitorii și producătorii piesei „Bangaranga”.

Cristian Tarcea este considerat unul dintre cei mai influenți producători români ai ultimilor ani. De-a lungul carierei, acesta a lansat numeroase piese dance‑pop care au depășit granițele țării și au adunat miliarde de ascultări și vizualizări online.

Cu peste 15 ani de experiență în producție și compoziție, Cristian Tarcea a făcut parte și din juriul Selecției Naționale Eurovision România 2026. Piesa „Bangaranga” a fost realizată în colaborare cu producătorul grec Dimitris Kontopoulos.

Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026 /Foto: Facebook@Cristian Tarcea

Piesa „Bangaranga” se numără printre alte hituri pe care Cristian Tarcea și-a pus amprenta. Acesta a mai colaborat cu nume importante ale scenei românești, precum Antonia, Alexandra Stan sau Sasha Lopez. Unul dintre cele mai mari hituri ale sale, „The Violin Song” (2016), realizat alături de Osaka și Brianna. Piesa a depășit 80 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Cristian Tarcea și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă. A făcut studii în domeniu, iar în anul 2012 și-a deschis propria casă de discuri, Thrace Music.

Reamintim că România s-a clasat pe locul trei în cadrul competiției. Piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu a fost extrem de apreciată, obținând 232 de puncte la televot și un total de 296 puncte.

 

CITEȘTE ȘI:

Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii inimilor”

Ce înseamnă „Bangaranga”, de fapt? De la ce vine numele melodiei bulgărești care a câștigat azi-noapte Eurovision 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”
Știri
Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”
Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta
Știri
Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Click.ro
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om. Suada Agachi, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian ...
Cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om. Suada Agachi, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene
Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”
Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”
Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta
Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta
Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea. Asociația poate recupera banii pe cale legală
Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea. Asociația poate recupera banii pe cale legală
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a făcut nunta! Evenimentul de cinci stele a reunit nume importante ...
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a făcut nunta! Evenimentul de cinci stele a reunit nume importante de pe scena politică
Vezi toate știrile