Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026. Cine este Cristian Tarcea

Bulgaria este câștigătoarea Eurovision 2026. Artista bulgară DARA a reușit cu piesa „Bangaranga” să urce pe primul loc al podiumului. Ei bine, în spatele melodiei câștigătoare se află și un român. Este vorba despre Cristian Tarcea, cunoscut pe scena internațională sub numele Monoir. Acesta se numără printre creatorii hitului, fiind unul dintre compozitorii și producătorii piesei.

Seara trecută, 16 mai, a fost desemnat câștigătorul Eurovision 2026. Piesa „Bangaranga” a reușit să impresioneze atât juriul, cât și publicul și a cumulat 516 puncte. Astfel, s-a clasat pe locul unu în clasament, iar artista DARA și-a adjudecat trofeul.

Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026

Ei bine, se pare că în spatele succesului Bulgariei stă și un român. Este vorba despre constănțeanul Cristian Tarcea, cunoscut pe scena internațională sub numele Monoir. El este unul dintre compozitorii și producătorii piesei „Bangaranga”.

Cristian Tarcea este considerat unul dintre cei mai influenți producători români ai ultimilor ani. De-a lungul carierei, acesta a lansat numeroase piese dance‑pop care au depășit granițele țării și au adunat miliarde de ascultări și vizualizări online.

Cu peste 15 ani de experiență în producție și compoziție, Cristian Tarcea a făcut parte și din juriul Selecției Naționale Eurovision România 2026. Piesa „Bangaranga” a fost realizată în colaborare cu producătorul grec Dimitris Kontopoulos.

Piesa „Bangaranga” se numără printre alte hituri pe care Cristian Tarcea și-a pus amprenta. Acesta a mai colaborat cu nume importante ale scenei românești, precum Antonia, Alexandra Stan sau Sasha Lopez. Unul dintre cele mai mari hituri ale sale, „The Violin Song” (2016), realizat alături de Osaka și Brianna. Piesa a depășit 80 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Cristian Tarcea și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă. A făcut studii în domeniu, iar în anul 2012 și-a deschis propria casă de discuri, Thrace Music.

Reamintim că România s-a clasat pe locul trei în cadrul competiției. Piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu a fost extrem de apreciată, obținând 232 de puncte la televot și un total de 296 puncte.

CITEȘTE ȘI:

Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații după finala Eurovision 2026: “Am fost câștigătorii inimilor”

Ce înseamnă „Bangaranga”, de fapt? De la ce vine numele melodiei bulgărești care a câștigat azi-noapte Eurovision 2026