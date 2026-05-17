Destinul se schimbă după ce îți modifici chipul? Suada Agachi a dat verdictul

De: Denisa Crăciun 17/05/2026 | 18:48
Ce spune Suada Agachi/ sursa foto: captură video YouTube
În cea mai nouă ediție a podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Suada Agachi a venit să vorbească despre harta destinului în funcție de chip. Aceasta a explicat dacă omul își poate schimba sau nu destinul dacă a avut parte de o intervenție pentru înfrumusețare.

Sâmbătă, 16 mai, pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene” a apărut un nou episod interesant. Suada Agachi, make-up artist, expertă în tehnici de citire a chipului și chiromanție și tarot, a fost prezentă pentru a vorbi despre harta destinului. Ea a explicat rolul intervenților pentru înfrumusețare, dar și ce se schimbă după efectuarea lor.

Ce spune Suada Agachi despre intervențiile estetice

Suada Agachi este una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din România. Ea este expertă și în citirea chipului în funcție de trăsăturile persoanei pe care le are în față. Sâmbătă, 16 mai, aceasta a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, acolo unde a povestit despre destin. Dialogul a fost unul profund, mai ales că a abordat teme precum transformarea unei persoane și ce rămâne după intervenție.

Trăsăturile sunt amprente date de Dumnezeu, iar dacă o persoană alege să apeleze la medicul estetician, apropierea față de Divinitate nu se schimbă. Întrebată de Adrian Artene dacă în momentul în care un om își transformă chipul își va schimba și destinul, Suada Agachi a explicat ferm că acest lucru nu se poate întâmpla.

Adrian Artene: Deci, să fie clar, indiferent dacă rămâne cu acel chip sau își schimbă expresia facială sub o formă sau alta și o modifică, nu își schimbă destinul.

Suada Agachi: Nu. Ce poate să schimbe este modul în care ceilalți se comportă cu el. Asta poate și el să își modeleze și să participe, să facă și el voia Domnului sau uneori și voia sa. Știi că Dumnezeu îngăduie, dar nu neapărat e și voia sa. Atunci omul poate traversa prin modificările faciale altfel calea destinului său. Adică să zicem ok, nu are un chip plăcut, își face modificări femeia respectivă, altfel într-adevăr traversează viața, dar asta nu înseamnă că i se schimbă și drumul prin care ea trece.

