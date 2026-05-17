Stelian Ogică face dezvăluiri după prima noapte petrecută alături de proaspăta soție: “Mi-am dat examenul ca bărbat”

Stelian Ogică a făcut-o din nou! Nimeni nu credea că relația lui cu Paula Cojocari va ajunge atât de departe, dar iată că afaceristul a surprins pe toată lumea și s-a însurat! Iar CANCAN.RO are primele imagini de la momentul în care cei doi și-au spus marele „DA”! Ceremonia a fost una discretă, fără alai, fără sute de invitați și fără tam-tam, dar cu multe emoții.

Stelian Ogică pare mai îndrăgostit ca niciodată și nici nu ascunde asta. Din contră! În stilul lui savuros și direct, acesta a declarat pentru CANCAN.RO că și-a „dat examenul ca bărbat”, asta pentru că a reușit performanța să cucerească o femeie atât de frumoasă precum Paula și să o convingă extrem de repede să îi devină soție.

Și dacă vă imaginați că a fost genul de nuntă cu artificii și lăutari, ei bine… nu! Cei doi au decis să țină acest eveniment important doar pentru ei, iar martori le-au fost fotograful și șoferul Paulei.

Stelian Ogică, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Paula

Stelian Ogică: Mi-am dat examenul ca bărbat. Eu sunt un bărbat contestat, dar faptul că am reușit să o conving atât e repede să o iau de nevastă, spune multe. S-a ajuns unde toată lumea nu credea.

CANCAN.RO: Cum a fost? Ați avut emoții când ați zis „DA”?

Stelian Ogică: Noi am stabilit de la început să ne vedem direct la căsătorie. Unul vine dintr-o parte, unul dintr-o parte. Și atunci erau maxime emoțiile. Că nu ne știam, ne ne văzusem niciodată și erau destul de mari. Dar, până la urmă, au fost emoții, dar au mai trecut așa puțin. Faptul că am venit de acasă împreună, că deja dormisem împreună, dar fără relații, fără dragoste.

CANCAN.RO: Cum a reacționat lumea după ce ați pus că sunteți din nou un bărbat căsătorit la foarte scurt timp după ce ați divorțat?

Stelian Ogică: Am vreo 200 de mesaje, am văzut pe Facebook lucruri pe care eu nu le-am întâlnit. Oamenii mă felicită, bine, având în vedere că și vârsta ei e mai apropiată de vârsta mea, poate că oamenii cred într-o astfel de relație. Înainte își mai dădeau coate că erau diferențe foarte mari. Toate relațiile pe care le-am avut în ultimele 4-5 ani, erau de peste 20 de ani diferență.

CANCAN.RO: Dar ați primit și vreun mesaj de surpriză, poate, de la vreo fostă?

Stelian Ogică: Da, Alexandra m-a felicitat. Cu Alexandra am rămas prieten și vreau să fim prieteni. Am ajuns cu ea la o discuție, am rămurit lucrurile și nu are rost să mai fim unul împotriva celuilat. A rămas și cu numele meu. Eu sper să ajungă o mare arbitru.

CANCAN.RO: Cine a fost alături de dumneavoastră în ziua cea mare?

Stelian Ogică: N-a fost nimeni. Am fost doar noi doi, iar martori l-am avut pe fotograf și pe șoferul ei. Nu, au vrut să ne ducem siguri, n-am vrut să facem… Interesul a fost să ajungem la acte. Acum ne gândim mai serios și alte lucruri.

Ea insistă să stau mai mult la Timișoara, dar la Timișoara eu nu am întâlnit niciodată în viața mea o casă mai odihnitoare și mai linșitoare și mai pozitivă, cu o energie pozitivă de când sunt eu. Credeți-mă că am fost în enorm de multe case, de miniștri, de milionari, de miliardari. Dar modelul ăsta de casă și aranjamentul ăsta și disciplina asta de casă eu n-am întâlnit până acum.

Adică pe Trump și pe Melania Trump dacă i-ai caza câteva zile acolo, ar pleca foarte mulțumit și n-ar avea nimic de comentat. E o casă așa foarte pozitivă, cu o energie foarte pozitivă.

CANCAN.RO: Ați avut și o petrecere?

Stelian Ogică: Ne-am dus la un restaurant, unul dintre cele mai bune restaurante din Timișoara. Am luat o masă foarte mișo. Am primit și flori de la persoane care nu ne cunoșteau. Eu n-am băut de un an de zile. Am gustat și eu un pahar de vin. Și am stat amândoi până pe la 12, 1 noaptea. Crede-mă, am trăit aseară un sentiment. Mă uitam la ea. Îmi plăcea. Și odată am realizat. Zic: ” E nevasta mea. E căsătorită cu mine. E cu mine în pat”.

Adică, e un sentiment din ăsta așa foarte plăcut, foarte… Ceva care pur și simplu… Mi-au dat lacrimile brusc.

