Acasă » Știri » Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea. Asociația poate recupera banii pe cale legală

Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea. Asociația poate recupera banii pe cale legală

De: Denisa Crăciun 17/05/2026 | 19:41
Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea. Asociația poate recupera banii pe cale legală
Restanțe întreținere
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Întreținerea este o obligație pe care o are fiecare locatar. Atunci când apar restanțele, asociațiile de proprietari se confruntă cu probleme uriașe. Printre cele mai comune se numără amânarea unor reparații importante sau plata furnizorilor, lucruri care afectează întreg blocul.

Restanțele la întreținere sunt cele mai frecvente cu care se confruntă asociațiile de proprietari. Cu toate acestea, locatarii s-au întrebat în repetate rânduri care sunt măsurile pe care le pot lua administratorii, dar și durata unui astfel de proces. Totul poate dura de la câteva luni până la ani, în funcție de gravitatea situației și de cooperarea proprietarului restanțier.

Cum se recuperează datoriile la întreținere

Întreținerea este o obligativitate lunară. Ea trebuie achitată în termenul limită stabilit de fiecare asociație în parte. Dacă suma nu este plătită, automat locatarul se va afla pe lista de restanțieri. În prima etapă, administrația poate aplica penalizări de întârziere, însă, problemele pot apărea dacă nu este achitată în repetate rânduri.

Dacă proprietarul nu este cooperant, administrația poate apela la procedura legală. Primul pas este transmiterea unei somații oficiale, prin care persoana în cauză este informată că riscă acțiuni în nstanță. Dacă nici în acest moment proprietarul nu achită suma datorată, asociația deschide un proces pentru recuperarea debitului. În fața instanței trebuie aduse documente precum: listele de plată, notificările, hotărârile asociației și dovada restanțelor. După verificare, în cazul în care totul este în regulă, judecătorul poate obliga proprietarul să achite suma restantă.

În cât timp se recuperează banii

Recuperarea banilor nu este atât de rapidă precum pare. Dacă proprietarul cooperează încă de la somație, problema se va rezolva în doar câteva săptămâni. Pe de altă parte, dacă se ajunge în instanță poate dura până la ani de zile. Totul depinde de încărcarea instanțelor, de eventualele contestații și de situația financiară a debitorului.

Judecătorul poate pune poprire pe conturile proprietarului și poate urmări îndeaproape veniturile. În cazuri mai extreme, se poate ajunge la executarea apartamentului pentru recuperarea sumelor uriașe. Deși cazurile de acest fel sunt rare, restanțele pot produce pagube mari pentru întreg blocul. Furnizorii trebuie plătiți, însă pot apărea blocaje în acest context. De asemenea, fondul de rulment ar avea de suferit, așadar reparațiile importante ar putea fi amânate.

VEZI ȘI: Amendă de până la 4.000 lei pentru românii care stau la curte. Ce nu au voie să facă aceștia

Prețul real al unui apartament cumpărat în rate. Cât dai în plus la bancă față de suma inițială

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”
Știri
Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”
Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta
Știri
Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om. Suada Agachi, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian ...
Cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om. Suada Agachi, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene
Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”
Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”
Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta
Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a făcut nunta! Evenimentul de cinci stele a reunit nume importante ...
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a făcut nunta! Evenimentul de cinci stele a reunit nume importante de pe scena politică
Stelian Ogică face dezvăluiri după prima noapte petrecută alături de proaspăta soție: “Mi-am ...
Stelian Ogică face dezvăluiri după prima noapte petrecută alături de proaspăta soție: “Mi-am dat examenul ca bărbat”
Vezi toate știrile