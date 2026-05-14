Greșeala care îi poate costa scump pe proprietarii de apartamente. Ce se întâmplă dacă nu plătesc întreținerea

Creșterea cheltuielilor lunare îi pune pe mulți români în dificultate, iar plata întreținerii ajunge adesea să fie amânată. Deși numeroși proprietari consideră că întârzierile de scurtă durată nu reprezintă o problemă majoră, asociațiile de proprietari au dreptul legal să aplice penalități și să recurgă la acțiuni în instanță pentru recuperarea restanțelor. Astfel, o sumă aparent mică se poate transforma rapid într-o datorie considerabilă.

Funcționarea asociațiilor de proprietari este reglementată de Legea nr. 196/2018, act normativ care stabilește regulile privind organizarea și administrarea condominiilor. Conform prevederilor legale, proprietarii au obligația de a achita cheltuielile de întreținere în cel mult 30 de zile de la data afișării listei lunare de plată.

Mai exact, odată depășit termenul legal de plată, asociația de proprietari are dreptul să aplice penalizări pentru fiecare zi de întârziere.

Cât de costisitoare pot fi penalizările

Potrivit prevederilor legale, penalitățile de întârziere pot ajunge până la maximum 0,2% pe zi și se calculează doar după expirarea termenului de 30 de zile. Chiar dacă procentul este redus, în timp, sumele restante pot crește semnificativ dacă neplata se prelungește pe mai multe luni.

În plus, legea stabilește că totalul penalităților nu poate depăși cuantumul datoriei inițiale. Altfel spus, dacă un proprietar are de achitat 2.000 de lei la întreținere, suma penalizărilor aplicate nu poate depăși acest nivel al restanței.

Asociaţia de proprietari poate deschide proces în instanţă

Deși există percepția că administratorul are puteri limitate în fața restanțierilor, legislația pune la dispoziția asociațiilor mai multe pârghii pentru recuperarea sumelor datorate.

În situația acumulării de datorii, proprietarii pot fi notificați oficial și somați să achite restanțele. Dacă obligațiile nu sunt îndeplinite, asociația are posibilitatea de a se adresa instanței. O hotărâre favorabilă poate duce ulterior la executarea silită a debitorului.

În acest context, una dintre cele mai grave consecințe ale neplății întreținerii este declanșarea procedurii de executare silită. Asociația poate solicita recuperarea sumelor prin intermediul unui executor judecătoresc. Acesta are dreptul să instituie popriri pe conturi bancare sau pe venituri.

În cazurile cele mai dificile, se poate ajunge chiar și la executarea bunurilor, inclusiv a locuinței. Însă astfel de situații apar, de regulă, doar atunci când datoriile sunt foarte mari și restanțele se întind pe perioade îndelungate.

Cum ar putea proprietarii să prevină astfel de probleme

Experții în domeniu recomandă ca proprietarii aflați în dificultate financiară să ia legătura din timp cu administratorul sau cu președintele asociației. În anumite cazuri, se pot conveni soluții de plată în rate pentru stingerea datoriilor.

Evitarea comunicării și ignorarea notificărilor pot agrava situația, mulți proprietari ajungând să constate ulterior că la suma inițială se adaugă penalități, cheltuieli de judecată și costuri aferente executării silite.

