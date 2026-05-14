Nuntă mare la FCSB. Un titular din echipa lui Becali se căsătorește

De: Emanuela Cristescu 14/05/2026 | 12:10
Nuntă. Sursa foto Social media
Portarul echipei lui Gigi Becali, Ștefan Târnovanu (25 de ani) trăiește una dintre cele mai bune perioade din viață, atât pe plan profesional, cât și personal. El urmează să se căsătorească cu tânăra care i-a furat inima și pe care a cerut-o în căsătorie ca în filme.

Pe 7 iunie, portarul echipei FCSB va îmbrăca costumul de mire și va spune „da” la Iași, orașul lui natal, acolo unde povestea lui de dragoste a început cu ani în urmă. Aleasa inimii este Loredana Țurcanu, partenera alături de care a trecut prin toate etapele importante ale carierei.

Cum a cunoscut-o Ștefan Târnovanu pe viitoarea soție

Loredana Țurcanu s-a îndrăgostit de el în perioada în care nu era celebru și nici nu făcea parte din echipa lui Gigi Becali. Relația lor a început încă din perioada în care Târnovanu apăra la Politehnica Iași, iar dragostea a rezistat și după mutarea fotbalistului în București, odată cu transferul la FCSB în 2021. Practic, au făcut pasul spre Capitală împreună, iar acum fac pasul spre altar.

Ștefan Târnoveanu. Sursa foto Social media

Cererea în căsătorie i-a luat puțin prin surprindere pe fanii fotbalistului. El a întrebat-o pe iubita sa dacă vrea să fie soția lui în luna decembrie 2023 în Zanzibar, iar ea a spus „DA” pe loc. De atunci, nunta a devenit subiectul principal în cercul lor de prieteni.

Ce studii are Loredana Țurcanu

Logodnica portarului, Loredana Țurcanu, preferă să își susțină partenerul din umbră și să stea departe de lumina reflectoarelor. Ea a absolvit Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Fotbalistul o duce des în vacanțe de lux și postează fotografii emoționante pe rețelele de socializare.

Târnovanu a ajuns unul dintre oamenii de bază ai FCSB, club care a investit aproximativ 400.000 de euro în el. Crescut la Iași, el a debutat în Liga 1 la doar 18 ani și a fost ulterior vândut la FCSB, unde și-a câștigat rapid locul de titular.

Portarul a strâns deja peste 200 de meciuri în tricoul roș-albastru și a bifat și apariții în cupele europene, inclusiv în competiții precum UEFA Europa League și UEFA Conference League, devenind una dintre piesele importante din lot.

