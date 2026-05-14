Cât plătesc românii pentru vinieta de Bulgaria în 2026. Lista lucrurilor obligatorii în mașină

Românii care vor ajunge în Bulgaria în 2026, fie pentru concedii pe litoral, fie în drum spre Grecia sau Turcia, trebuie să respecte obligația achitării taxei de drum. Pentru autoturismele cu o masă maximă de până la 3,5 tone, vinieta electronică este în continuare necesară. Autoritățile bulgare au modificat la începutul anului nivelul tarifelor, care sunt afișate atât în leva, cât și în euro.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că șoferii care folosesc drumurile cu taxă fără a deține vinieta valabilă pot fi sancționați pe loc. Chiar și în situația în care taxa de drum este cumpărată ulterior, amenzile aplicate rămân valabile.

Documente necesare pentru intrarea în Bulgaria

Cetățenii români pot intra în Bulgaria folosind pașaportul simplu, pașaportul electronic, pașaportul temporar sau cartea de identitate, cu condiția ca acestea să fie valabile. Minorii nu pot călători doar pe baza certificatului de naștere.

Pentru cei care se deplasează cu autoturismul personal, autoritățile recomandă verificarea atentă a documentelor înainte de plecare. Șoferii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate, permisul de conducere valabil, certificatul de înmatriculare, asigurarea internațională tip Carte Verde și vinieta electronică.

În plus, autoturismele trebuie să fie dotate obligatoriu cu triunghi reflectorizant, extinctor, trusă medicală și vestă reflectorizantă. Totodată, pe drumurile publice utilizarea fazei scurte este obligatorie pe toată durata deplasării. MAE recomandă ca șoferii să aibă asupra lor permisul de conducere românesc în original. Acesta trebuie să fie valabil pe întreaga perioadă a călătoriei, evitând folosirea documentelor provizorii.

Autoritățile bulgare nu încurajează circulația pe baza unei dovezi înlocuitoare a permisului. În astfel de cazuri vehiculul și plăcuțele de înmatriculare pot fi reținute până la finalizarea verificărilor. Mai mult decât atât, procesul poate dura până la 72 de ore.

Prețul vinietei pentru Bulgaria în 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va afișa prețurile vinietelor atât în leva, cât și în euro, iar conversia se va face automat la cursul oficial. Pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, taxele pornesc de la 4,09 euro (8 leva) pentru vinieta de o zi, valabilă 24 de ore de la activare și disponibilă din 3 februarie 2026, urmată de varianta de weekend la 5,11 euro (10 leva), valabilă de vineri la prânz până duminică seara.

Vinieta săptămânală costă 7,67 euro (15 leva), cea lunară 15,34 euro (30 leva). Pentru trei luni tariful este de 27,61 euro (54 leva). Abonamentul anual ajunge la 49,60 euro, respectiv 97 leva. În cazul vehiculelor de peste 3,5 tone, precum autocare, microbuze sau camioane, se aplică sistemul electronic de taxare în funcție de distanța parcursă, de tip e-Toll.

Vinieta necesară pentru circulația în Bulgaria poate fi cumpărată prin intermediul platformelor online, de la automatele BGTOLL sau prin transfer bancar. Autoritățile subliniază că aceasta trebuie achiziționată înainte de accesul pe drumurile naționale cu taxă, ideal chiar înainte de intrarea pe teritoriul bulgar.

În lipsa unei viniete valide, șoferii riscă aplicarea unei taxe compensatorii pentru utilizarea neautorizată a rețelei rutiere supuse taxării.

