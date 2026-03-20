Ce preț are o rovinietă în 2026 și cine trebuie să achite taxa TollRo

Anunț important pentru o anumită categorie de șoferi! Introducerea sistemului TollRo va schimba modul de taxare a vehiculelor în România. Actuala rovinietă va fi înlocuită cu o taxă calculată în funcție de kilometrii parcurși.

TollRo este noul sistem de taxare rutieră pe kilometru destinat vehiculelor de peste 3,5 tone. Șoferii care circulă pe vehicule de transport marfă trebuie să știe că rovinieta actuală este înlocuită de noul sistem, iar taxa se calculează pentru fiecare kilometru parcus. Legea ar fi trebuit să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026, însă a fost amânată pentru data de 1 iulie 2026.

Cine trebuie să plătească taxa TollRo

Tariful taxei TollRo se calculează în funcție de greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. Dacă, în cazul rovinietei, plate se face în funcție de perioadă (o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile, 12 luni), TollRo se achită în funcție de kilometri parcurși.

Aceasta va fi implementată prin intermediul Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică (STRR), un sistem interconectat cu alte rețele de tarifare similare din Uniunea Europeană prin Sistemul European de Tarifare Rutieră Electronică. Sistemul va permite monitorizarea și taxarea vehiculelor în funcție de distanțele parcurse.

Tariful unitar este aprobat de Ministerul Transporturilor și include costurile de întreținere a drumurilor și costurile de mediu plus distanța pe un sector de drum (măsurată în numărul de kilometri). Suma finală se calculează înmulțind tariful unitar cu distanța parcursă.

Unde se poate achita taxa TollRo

Există și categoria vehiculelor care nu sub obligate să plătească noua taxă. Sunt exceptate cele deținute de Ministerul Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serivicului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, cele care se ocupă cu transporturi umanitare și cele care fac parte din acorduri și tratate internaționale la care România este parte. Șoferii care trebuie să achite taxa au la dispoziție trei modalități prin care pot face plata:

Aplicația mobilă CNAIR Tichetul de rută Contractul SETRo

