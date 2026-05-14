Irina Loghin a fost audiată la poliție. În ce dosar apare numele artistei

De: Irina Vlad 14/05/2026 | 12:09
Irina Loghin / Foto: Captură Video
Irina Loghin (85 de ani) a ajuns la audieri într-un dosar în care imaginea ei a fost folosită ilegal și fără acordul său pentru a promova produse contrafăcute pentru slăbit, medicamente pentru articulații, diabet și produse de înfrumusețare. Artista a ajuns la capătul puterilor și susține că situația a scăpat de sub control. 

Miercuri, 13 mai, Irina Loghin a mers să ceară ajutorul poliției, după ce imaginea ei a fost folosită de escrocii ani la rând în reclame false. Artista a ajuns la capătul răbdării atunci când a început să primească telefoane de la oameni care au cumpărat așa-zise medicamente și produse în care era folosită imaginea ei. Aceștia se plângeau că produsele nu și-au făcut efectul, fie le-au provocat probleme după administrare.

Fotografia falsă cu Irina Loghin. Sursă: wowbiz.ro
Fotografia falsă cu Irina Loghin. Sursă: social media

Irina Loghin: „Au început să sune telefoanele de la oameni amărâți”

Reclamele erau distribuite pe rețelele de socializare, iar videoclipurile false erau generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Irina Loghin apărea în imagini și recomanda diverse suplimente alimentare pentru afecțiuni grave, precum și așa-zise cure miraculoase, inclusiv pastile pentru tratarea diabetului. Atât imaginea, cât și vocea artistei au fost folosite ilegal, fără acordul ei, pentru a-i convinge pe cumpărători să achiziționeze produsele.

„Pe lângă batjocura pe care o înghițeam aproape în fiecare zi, au început să sune telefoanele de la oameni amărâți care cumpărau medicamentele recomandate de mine, cea cu vezica biliară, pe urmă cea de diabet și erau medicamente toxice din câte am auzit și de la o doamnă doctor.

Erau toxice, primeam telefoane de la mulți că nu e bună, că nu e de nimic, că ce am făcut, că au suferit unii după ce au luat medicamentele pentru diabet”, a declarat Irina Loghin la ieșirea din secția de poliție.

Irina Loghin a mărturisit că se confruntă cu această problemă de aproximativ 4-5 ani, motiv pentru care a decis să pună punct înșelătoriei. Artista își pune toată speranța în poliție și speră ca cei vinovați să fie prinși și să răspundă pentru faptele sale.

„Să mă ajute să nu mă mai batjocorească de 4-5 ani în halul ăsta. Bucuria mare ar fi să-mi dea Domnul să-i fi depistat unde sunt, asta ar fi cea mai mare bucurie. Nu sunt singura, au avut treabă cu foarte mulți, dar cu mine au avut și mai mult… ”, a mai spus Irina Loghin.

