Irina Loghin, schimbare wow de look. Cum arată acum, după ce s-a tuns scurt

Irina Loghin, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești, a surprins publicul cu o schimbare de look spectaculoasă.

Artista, în vârstă de 85 de ani, a apărut recent cu o tunsoare scurtă, o transformare rară pentru ea, cunoscută de-a lungul deceniilor pentru părul lung, bogat și perfect coafat.

Irina Loghin este una dintre cele mai reprezentative și respectate interprete de muzică populară din România. Cu o carieră de peste șase decenii, zeci de albume și mii de spectacole, artista a devenit un simbol al folclorului autentic.

Vocea sa inconfundabilă, prezența scenică și legătura puternică cu publicul au transformat-o într-o legendă vie a culturii române.

Schimbarea nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul unei decizii asumate, luate după un consult medical. Irina Loghin a explicat cu sinceritate motivul pentru care a renunțat la podoaba capilară care a însoțit-o aproape toată cariera.

„Am avut mare curaj să mă tund, să îmi tai podoaba capilară. Dar nu întâmplător, pentru că am fost la un consult la un medic în care am încredere și mi-a recomandat niște pufuri, un fel de ser, ca să-l regenerez”, a transmis artista.

Deși tunsoarea este una scurtă, Irina Loghin mărturisește că nu îi displace deloc noul look, chiar dacă nu este cel mai comod.

„Crește foarte repede, dar nu-mi displace nici așa. Am purtat scurt și în tinerețe, chiar foarte scurt. Nu e o problemă, crește la loc”, a adăugat aceasta, cu umorul și optimismul care o caracterizează.

Artista a povestit și că începutul de an a prins-o în Italia, unde a fost primită cu multă căldură de comunitatea românească.

„M-am simțit extraordinar de bine. Românii noștri de acolo m-au primit extraordinar și asta a fost cea mai mare satisfacție a mea”, a declarat Irina Loghin.

În mesajul publicat pe reţelele de socializare, cântăreața nu a uitat să transmită și un gând emoționant fanilor care o urmăresc de zeci de ani:

„Tot timpul stau cu gândul la voi. Nu sunt singură, vă simt mereu în preajma mea și mă bucur foarte mult că mă iubiți. Vă iubesc și eu așa de mult. Vă sărut!”

