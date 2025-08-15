Irina Loghin, prima apariție după pierderea soțului! Cum arată după ce a rămas văduvă

La aproape două luni de la moartea soțului său, marea interpretă de muzică populară Irina Loghin a fost surprinsă din nou în public, marcând astfel prima apariție după o perioadă de retragere și doliu profund.

Sfârșitul lunii iunie a adus o mare pierdere în viața Irinei Loghin. Soțul său, Ion Cernea, fost campion de talie internațională la lupte greco-romane, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, într-o clinică privată din București, după o lungă perioadă de suferință. Plecarea sa a pus capăt unei povești de dragoste și parteneriat ce a durat mai bine de șase decenii, o relație discretă și solidă, clădită pe respect, sprijin reciproc și valori familiale puternice.

Irina Loghin, prima apariție după pierderea soțului

Ion Cernea a rămas în istoria sportului românesc drept unul dintre cei mai valoroși luptători ai țării, cu performanțe remarcabile: medalie de argint la Jocurile Olimpice din 1960, bronz în 1964, titlu mondial în 1965 și argint mondial în 1961. A reprezentat Clubul Dinamo timp de peste trei decenii, atât ca sportiv de performanță, cât și ca antrenor.

După pierderea acestuia, Irina Loghin s-a retras pentru o perioadă din viața publică, dedicându-se familiei și găsindu-și alinarea în compania celor apropiați, în special a copiilor și nepoților. Reapariția sa recentă a avut loc într-un cadru relaxat, unde artista a fost surprinsă purtând o ținută elegantă – o ie tradițională albă și pantaloni albi – simbol al stilului său rafinat, păstrat chiar și în momentele dificile.

Imaginile cu Irina Loghin și nepoata sa, schimbând zâmbete și câteva gesturi de afecțiune, au fost distribuite pe rețelele sociale și au generat reacții calde din partea fanilor. Mulți au remarcat curajul artistei de a ieși din nou în lume, chiar și la scurt timp după o astfel de pierdere, văzând în acest gest un semn că încearcă să își recapete echilibru

Artista a fost văzută alături de nepoata sa, într-un moment emoționant care a atras atenția admiratorilor.

”Este o durere foarte mare, mulțumesc pentru condoleanțe. Încă nu știu nimic despre înmormântare, nu știu ce să vă spun. Mulțumesc și sănătate!”, declara artista pentru fanatik.ro în acele zile grele.

