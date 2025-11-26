Acasă » Știri » Un necaz nu vine niciodată singur! Momente grele pentru Irina Loghin, după ce a rămas văduvă

După pierderea soțului său, marele luptător Ion Cernea, artista de muzică populară Irina Loghin se confruntă cu o perioadă dificilă, marcată nu doar de propria durere, ci și de suferința fiului său. Ciprian, singurul lor copil, traversează o perioadă grea, resimțind profund lipsa tatălui său. Aceasta a fost prima perioadă de doliu pentru familia sa de la decesul lui Ion, survenit pe 30 iunie 2025.

Ion Cernea, recunoscut la nivel național pentru performanțele sale în luptele greco-romane, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, după o internare de câteva săptămâni într-un spital privat. Moartea sa a marcat încheierea unei povești de dragoste de peste cinci decenii. Irina și Ion s-au căsătorit în 1975 și au construit împreună o viață în care familia și cariera au mers mână în mână, fiecare sprijinindu-l pe celălalt atât în momentele de succes, cât și în cele dificile.

Fiul Irinei Loghin e în depresie?

Pierderea lui Ion a lăsat un gol imens în viața Irinei, care a ales să se retragă din viața publică, concentrându-se pe familia sa și pe sprijinul fiului. Ciprian a resimțit intens absența tatălui, iar impactul emoțional al decesului a fost vizibil, afectându-i starea psihică. În ultimele luni, artista și-a canalizat întreaga energie în sprijinirea lui Ciprian, încercând să-i ofere stabilitate și să-l ajute să depășească șocul pierderii.

Chiar dacă viața Irinei s-a schimbat radical după această pierdere, artista a găsit în nepoțica sa un motiv de bucurie și alinare. Ana, fetița care a adus în familia Loghin prima generație de strănepoți, a devenit un punct de lumină în zilele marcate de tristețe. Momentele petrecute alături de micuță îi oferă artistei o formă de alinare, iar gesturile nepoțelei, pline de tandrețe, au contribuit la ameliorarea atmosferei încărcate de durere din familie.

„Nepoțica mea vine și completează suferințele noastre, am simțit și simt un gol foarte, foarte mare. Pe 21 octombrie, a fost ziua lui și s-a lăsat cu plânsete mari, mai ales fiul meu, Ciprian, care nu poate să îl uite absolut deloc.

Mă lupt cu el, să îl scot din această stare, din această depresie. Viață fără moarte nu există„, a declarat Irina Loghin.

