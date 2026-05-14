Noua fraudă online care îi păcălește pe români. Mesajul fals legat de amenzi și Ghișeul.ro

În România circulă din nou o schemă de înșelătorie care îi vizează direct pe șoferi. Tot mai mulți români au început să primească mesaje suspecte pe telefon, care par oficiale la prima vedere și pretind că vin din partea unor instituții precum Poliția Română sau platforma Ghișeul.ro.

Mesajele sunt formulate într-un ton autoritar, cu avertismente privind așa-zise amenzi rutiere neplătite. Problema este că mulți dintre cei contactați spun că nu au avut niciodată abateri, iar unii nici măcar nu dețin permis de conducere sau autoturism.

O nouă înșelătorie

SMS-urile vin de pe numere internaționale, cel mai des cu prefix +63, asociat cu Filipine, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare. În text apare de obicei o somație „urgentă” de plată, sub amenințarea unor consecințe legale, dacă utilizatorul nu accesează un link inclus în mesaj.

Strategia este simplă, dar agresivă: inducerea panicii. Mesajele sunt construite astfel încât să pară oficiale, folosind termeni juridici și un ton apăsător. În unele cazuri, după primul SMS, victimele primesc și o așa-zisă „notificare finală”, menită să crească presiunea psihologică și să forțeze o reacție rapidă.

Link-ul din mesaj duce, de regulă, către pagini false care imită site-uri oficiale. Odată accesate, acestea pot solicita introducerea de date personale, informații bancare sau alte detalii sensibile. Practic, totul este construit pentru a colecta informații care pot fi ulterior folosite pentru fraudă sau furt de bani.

Mesajele ar fi scrise cu inteligența artificială

Autoritățile au atras atenția că formulările din aceste mesaje sunt adesea stângace sau neclare din punct de vedere juridic, cu termeni folosiți greșit sau amenințări care nu au bază legală reală. Există inclusiv suspiciuni că unele dintre aceste texte ar fi generate automat, cu ajutorul inteligenței artificiale, tocmai pentru a fi distribuite în masă.

Important de știut este că instituțiile statului nu funcționează în acest mod. Poliția Română nu trimite amenzi prin SMS și nu solicită plata unor sancțiuni rutiere prin link-uri externe sau mesaje nesolicitate.

De asemenea, nici alte instituții oficiale nu transmit notificări de plată în acest format, mai ales către persoane care nu au un dosar sau o interacțiune prealabilă clară cu sistemul respectiv.

VEZI ȘI: Atenție! O metodă periculoasă de fraudă se răspândește pe WhatsApp

Frauda „419” pe WhatsApp ia amploare. Cum poți rămâne fără banii din cont