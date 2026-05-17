Un fost concurent de la Insula Iubirii îl susține pe Andrei Rotaru: „Nu e penibil”

Andrei Rotaru și Cristina Petre au ales să meargă pe drumuri separate. Acesta s-a mutat la Brașov pentru a începe o viață nouă și a început să fie din ce în ce mai activ în mediul online. Prezența sa nu a trecut neobservată, iar fanii l-au luat cu asalt pe fostul concurent de la insulă. Mai mult decât atât, a primit un comentariu negativ, însă un alt participant la testul suprem i-a luat apărarea.

Vestea că Andrei și Cristina nu mai formează un cuplu a șocat pe toată lumea, mai ales că înainte cu puțin timp de a anunța despărțirea au fost plecați în Bali, acolo unde au avut parte de o vacanță de lux. În timp ce bruneta a decis să rămână la București, Andrei și-a văzut de viață și s-a mutat la Brașov.

Până în prezent, nu a vorbit despre ocupația pe care o are acolo, dar un lucru este cert: este activ pe rețelele de socializare. În urma postărilor, reacțiile sunt inevitabile, iar recent, un internaut l-a făcut penibil. Cu toate acestea, un fost concurent de la Insula Iubirii i-a venit în ajutor și l-a susținut pe fostul Cristinei.

Cine îl susține pe Andrei Rotaru

Andrei Rotaru a făcut o postare în mediul online care a stârnit reacții rapid. El a fost pus la zid de un internaut care i-a spus că este penibil. Totuși, bărbatul are oamenii lui care îl susțin, iar unul dintre ei este chiar un fost concurent de la Insula Iubirii. Este vorba despre Dany Boy. Acesta i-a luat imediat apărarea și a declarat că îl cunoaște personal pe Andrei și nu are nimic rău de spus despre el. În plus, mesajul pe care l-a lăsat Dany Boy este special pentru cei care l-au judecat de-a lungul timpului.

Te bagi și tu în seamă. Bă, vedeți-vă de treaba voastră… Doar să judecați… Măcar de l-ai cunoaște în realitate ca să poți să spui ceva… Îl cunosc personal și pot spune doar lucruri bune despre el! Și nu sunt singurul, mai sunt pe aici, prin comentarii, a scris Dany Boy, în comentarii, pe pagina de Facebook.

