Cristina de la Insula Iubirii încă suferă după Andrei. Melodia care i-a adus aminte de el

Cristina de la Insula Iubirii încă n-a trecut peste despărțirea de Andrei Rotaru. Bruneta încearcă să pară fericită pe social media, dar suferă în tăcere după cel care a înșelat-o și a umilit-o în văzul tuturor.

Recent, Cristina s-a filmat în timp ce asculta melodia Irinei Rimes „În locul meu”. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a recunoscut că încă se mai gândește la Andrei Rotaru, bărbatul de care s-a despărțit acum câteva săptămâni.

„Am zis că rămân tare, dar n-am putut să nu cad puțin în butoiul cu melancolie”, a spus bruneta.

Cristina încă suferă după Andrei Rotaru

Din postarea ei reiese că bruneta se regăsește în versurile Irinei Rimes și că încă nu s-a vindecat complet după despărțirea de Andrei. Se pare că nici ieșirile în oraș nu o ajută pe Cristina să se detașeze și să își vadă de viață, dar nici nu mai este dispusă să îi dea fostului soț o a doua șansă.

„Eu nu te mai vreau, eu nu te mai simt, eu nu te mai cânt, mhm

Și hainele tale, eu nu le mai îmbrac, dar încă le țin

Eu nu-mi doresc să te-ntorc

Eu nu-mi doresc să fac iar ce nu pot

Eu nu pot să te țin

Tu ești foc, și furtună, și drog, și venin

Eu nu pot să te am, ești prea tare, prea mult

Eu știam din start c-o să doară și chiar a durut”, sunt versurile melodiei postate de Cristina pe social media.

S-au despărțit iar

Cristina și Andrei Rotaru formau un cuplu de 10 ani în momentul în care au decis să vină la Insula Iubirii și să își testeze relația. Bruneta avea foarte multă încredere în soțul său și nu se aștepta ca acesta să o înșele cu Diandra. Pe parcursul emisiunii, Andrei a recunoscut că s-a îndrăgostit de ispită și că relația de acasă nu mai mergea de multă vreme.

Ispita l-a părăsit pe Andrei la finalul emisiunii, iar acesta a fost nevoit se întoarcă la Cristina care deja băgase actele de divorț. Bruneta, care s-a „tăvălit” pe jos toată emisiunea după el, l-a iertat, dar fericirea n-a durat mult. După o vacanță de câteva luni în Bali, cei doi au decis să se despartă din nou. Mai mult, Andrei a fugit de acasă și a fost nevoie de intervenția poliției.

„A venit momentul să clarific puțin situația, pentru că primesc în continuare un număr foarte mare de mesaje de la voi și înțeleg preocuparea voastră. Tot ce am împărtășit în aceste trei săptămâni aici, pe pagina mea, a fost real. În momentele în care v-am cerut ajutorul, am gestionat totul cum am știut eu mai bine și cu ce aveam în mine atunci. Astăzi pot să vă spun că am ales să mergem pe drumuri separate, după o perioadă lungă din viața noastră, în care au fost multe lucruri trăite, bune și mai puțin bune, dar cu toate acestea păstrăm o relație bazată pe respect pentru tot ce a fost între noi. Nu îmi este ușor să scriu aceste lucruri și nici să le pun în cuvinte, dar simt că este corect să știți atât. Eu am fost mereu transparentă cu voi și am simțit că vă datorez aceste lămuriri.”, a spus Cristina Petre.

VEZI ȘI: Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-au despărțit. Primele declarații: ”Nu îmi este ușor!”

Unde s-a dus Cristina Petre, după ce Andrei Rotaru a părăsit-o. Cum trece peste momentele delicate din viața ei