Theodora s-a ”tunat” la scurt timp după ce a intrat în Casa iubirii, de la Kanal D. La ce intervenții a apelat și cum arată acum

Theodora a venit tocmai din Anglia pentru a-și găsi sufletul pereche la „Casa iubirii”. Concurenta nu a trecut neobservată, atrăgând atenția atât băieților, cât și fetelor. Recent, datorită schimbărilor sale estetice, ea a devenit subiect de discuție printre fanii emisiunii de la Kanal D. La ce intervenții a apelat și cum arată acum?

Originară din Bârlad, Theodora locuiește de aproximativ 8 ani în Londra, unde profesează ca tehnician de unghii și are propria afacere. Tânăra de 26 de ani a revenit pe meleaguri natale special pentru a participa la „Casa iubirii”, sezonul 3, în speranța că își va găsi sufletul pereche.

„Sunt Theodora și am 26 de ani. M-am înscris la „Casa iubirii” pentru a găsi o conexiune reală și să vedem unde ajung, unde mă duce experiența. Sunt tehnician de unghii în Londra. Am afacerea mea. Sunt o persoană foarte intensă, foarte directă, empatică și spun ceea ce simt. sunt din Bârlad, dar stau în Londra de opt ani. Am crescut acolo într-un fel. Am muncit acolo. Am venit în specila pentru această experiență în România și dacă găsesc pe cineva o să și stau aici.”, a spus Theodora.

Ce intervenții estetice are Theodora de la Casa iubirii

Încă de la intrarea în emisiune, ea s-a făcut imediat remarcată și plăcută. Fiind aproape tot impul în centrul atenției, fanii au remarcat schimbările estetice prin care a trecut. Fanii emisiunii au remarcat faptul că Theodora „s-a tunat” la scurt timp de la primele sale apariții TV.

O fană a emisiunii a publicat pe TikTok mai multe imagini cu Theodora „înainte și după”, întrebându-se la ce „miracole” a apelat pentru a arăta cu 5 ani mai tânără. Concurenta nu s-a ferit să recunoască și a scris un comentariu în care a mărturisit faptul că a apelat la injecții cu acid hialuronic, a adoptat un machiaj mai natural și a renunțat la extensiile de gene.

Utilizator TikTok: Fetelor, știe cineva ce și-a făcut la cearcăne? Arată top! Theodora: „Injecții cu acid hialuronic, machiaj mai natural și nu mai extensii la gene”, a scris Theodora într-un comentariu pe TikTok.

