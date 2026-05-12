Acasă » Știri » Theodora s-a ”tunat” la scurt timp după ce a intrat în Casa iubirii, de la Kanal D. La ce intervenții a apelat și cum arată acum

Theodora s-a ”tunat” la scurt timp după ce a intrat în Casa iubirii, de la Kanal D. La ce intervenții a apelat și cum arată acum

De: Irina Vlad 12/05/2026 | 10:45
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Theodora a venit tocmai din Anglia pentru a-și găsi sufletul pereche la „Casa iubirii”. Concurenta nu a trecut neobservată, atrăgând atenția atât băieților, cât și fetelor. Recent, datorită schimbărilor sale estetice, ea a devenit subiect de discuție printre fanii emisiunii de la Kanal D. La ce intervenții a apelat și cum arată acum?

Originară din Bârlad, Theodora locuiește de aproximativ 8 ani în Londra, unde profesează ca tehnician de unghii și are propria afacere. Tânăra de 26 de ani a revenit pe meleaguri natale special pentru a participa la „Casa iubirii”, sezonul 3, în speranța că își va găsi sufletul pereche.

„Sunt Theodora și am 26 de ani. M-am înscris la „Casa iubirii” pentru a găsi o conexiune reală și să vedem unde ajung, unde mă duce experiența. Sunt tehnician de unghii în Londra. Am afacerea mea.

Sunt o persoană foarte intensă, foarte directă, empatică și spun ceea ce simt. sunt din Bârlad, dar stau în Londra de opt ani. Am crescut acolo într-un fel. Am muncit acolo. Am venit în specila pentru această experiență în România și dacă găsesc pe cineva o să și stau aici.”, a spus Theodora.

Ce intervenții estetice are Theodora de la Casa iubirii

Încă de la intrarea în emisiune, ea s-a făcut imediat remarcată și plăcută. Fiind aproape tot impul în centrul atenției, fanii au remarcat schimbările estetice prin care a trecut. Fanii emisiunii au remarcat faptul că Theodora „s-a tunat” la scurt timp de la primele sale apariții TV.

sursă foto: TikTok

O fană a emisiunii a publicat pe TikTok mai multe imagini cu Theodora „înainte și după”, întrebându-se la ce „miracole” a apelat pentru a arăta cu 5 ani mai tânără. Concurenta nu s-a ferit să recunoască și a scris un comentariu în care a mărturisit faptul că a apelat la injecții cu acid hialuronic, a adoptat un machiaj mai natural și a renunțat la extensiile de gene.

Utilizator TikTok: Fetelor, știe cineva ce și-a făcut la cearcăne? Arată top!

Theodora: „Injecții cu acid hialuronic, machiaj mai natural și nu mai extensii la gene”, a scris Theodora într-un comentariu pe TikTok.

Emisiunea “împrumutată” cu care Pro Tv vrea să dea lovitura după ce Antena le-a suflat Survivor. Mutarea-surpriză a verii pe piața media!

Bucurie mare la Casa Iubirii! Fosta câștigătoare a născut: prima imagine cu bebeșușul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anunț oficial pentru români! Când intră pensiile în luna mai 2026
Știri
Anunț oficial pentru români! Când intră pensiile în luna mai 2026
De ce și-a luat viața, de fapt, adolescenta de 14 ani din Vrancea. Trăia o poveste de dragoste interzisă
Știri
De ce și-a luat viața, de fapt, adolescenta de 14 ani din Vrancea. Trăia o poveste de dragoste…
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul, fără să revendice atacurile
Digi24
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul, fără să...
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”
Click.ro
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la...
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor ca să se alăture Statelor Unite
Digi 24
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor...
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
Digi24
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei...
Ai primit amendă de radar în afara localității, în 2026? Detaliul din procesul-verbal care poate anula sancțiunea
Promotor.ro
Ai primit amendă de radar în afara localității, în 2026? Detaliul din procesul-verbal care poate...
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua...
ULTIMA ORĂ
Anunț oficial pentru români! Când intră pensiile în luna mai 2026
Anunț oficial pentru români! Când intră pensiile în luna mai 2026
De ce și-a luat viața, de fapt, adolescenta de 14 ani din Vrancea. Trăia o poveste de dragoste interzisă
De ce și-a luat viața, de fapt, adolescenta de 14 ani din Vrancea. Trăia o poveste de dragoste interzisă
George Burcea a primit lovitura „fatală”! Ce spun fiicele sale despre Victor Cornea, noul soț al ...
George Burcea a primit lovitura „fatală”! Ce spun fiicele sale despre Victor Cornea, noul soț al Andreei Bălan: „Dragă tati Victor”
Cristina de la Insula Iubirii încă suferă după Andrei. Melodia care i-a adus aminte de el
Cristina de la Insula Iubirii încă suferă după Andrei. Melodia care i-a adus aminte de el
Andreea Tonciu, cadou de lux de ziua ei de naștere. Ce surpriză i-a făcut soțul
Andreea Tonciu, cadou de lux de ziua ei de naștere. Ce surpriză i-a făcut soțul
Ramona Olaru și-a găsit alt iubit, după despărțirea de Steve Ant. Dar nici el n-a fost să fie. ...
Ramona Olaru și-a găsit alt iubit, după despărțirea de Steve Ant. Dar nici el n-a fost să fie. Ce i-a făcut bărbatul de 47 de ani
Vezi toate știrile