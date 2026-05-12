George Burcea a primit lovitura „fatală”! Ce spun fiicele sale despre Victor Cornea, noul soț al Andreei Bălan: „Dragă tati Victor”

Deși s-au despărțit cu scandal, Andreea Bălan și George Burcea sunt în continuare legați de cele două fetițe pe care le au împreună. După divorț, Ella (9 ani) și Clara (7 ani) au rămas în grija artistei, iar tatăl lor le vizitează ocazional. Ceva mai prezent în viața celor mici pare să fie Victor Cornea. Sportivul s-a împrietenit imediat cu fetițele, iar acum acestea și-au mărturisit dragostea pentru el. George Burcea a primit lovitura fatală.

Andreea Bălan pare că și-a găsit fericirea în brațele lui Victor Cornea. După divorțul cu scandal de George Burcea, artista a reușit acum să găsească un bărbat potrivit pentru ea, iar în weekendul ce a trecut cei doi au făcut nunta. Ei bine, sportivul pare că nu a cucerit-o doar pe cântăreață, ci și pe cele două fiice ale acesteia.

George Burcea a primit lovitura „fatală”

Chiar dacă nu este tatăl lor natural, Victor Cornea se înțelege de minune cu Ella și cu Clara. A reușit să se apropie de micuțe, iar acestea îl numesc acum „tata Victor”. Recent, mezina familiei i-a făcut o declarație de dragoste adorabilă.

Cu doar câteva zile înainte de nuntă, Victor Cornea a participat la un eveniment organizat de școala la care Clara învață, cu ocazia Zilei Tatălui. Micuța a fost însoțită de sportiv, nu de George Burcea, iar cu această ocazie a spus tot ce simte pentru tatăl său vitreg.

Prin intermediul unei filmări, care a rulat pe ecranul din sala de clasă, Clara a spus de ce îl iubește pe Victor Cornea și cât de mult îi place să își petreacă timpul alături de acesta.

„Mie îmi place de tata Victor, că se joacă cu noi, e forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”, a spus Clara.

De asemenea, micuța i-a pregătit sportivului și un cadou special. A făcut un desen ce simbolizează o fetiță și un bărbat, pe care l-a însoțit de două mesaje: „I love daughter” și ”I love dad”. (n.r. „Îmi iubesc fiica”, „Îmi iubesc tatăl!”).

În plus, Clara i-a dat lui Victor Cornea și o felicitare în care îl numește eroul ei și spune cât de mult îl iubește.

„Dragă tati Victor, tu ești eroul meu. Te iubesc foarte mult!”, este mesajul scris în felicitare.

Victor Cornea a fost copleșit de dovezile de afecțiune, însă cu siguranță George Burcea nu a fost la fel de impresionat. De ceva timp, acesta este departe de fetițele sale, căci se află în SUA, acolo unde lucrează la mai multe proiecte.

