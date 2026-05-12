De ce și-a luat viața, de fapt, adolescenta de 14 ani din Vrancea. Trăia o poveste de dragoste interzisă

De: Emanuela Cristescu 12/05/2026 | 11:25
O adolescentă de doar 14 ani din Vrancea și-a pierdut viața după un gest extrem. Tânăra ar fi decis să își pună capăt zilelor pentru că părinții săi nu erau de acord cu relația pe care o avea cu un băat de 18 ani. Tragedia a avut loc în satul Varnița, din comuna Răcoasa.

Minora a fost găsită în stare de inconștiență chiar de tatăl ei, care lipsise de acasă pentru scurt timp. În locuință se afla și sora mai mare a fetei. Familia și apropiații au povestit că adolescenta suferea foarte tare pentru că părinții nu o lăsau să aibă o relație cu tânărul de care era îndrăgostită.

O adolescentă și-a luat viața din dragoste

Surse din apropierea familiei au spus că nu era pentru prima dată când fata reacționa puternic din cauza conflictelor legate de relația sentimentală. Aceasta ar mai fi plecat de acasă și în trecut, iar înainte de tragedie ar fi lăsat două mesaje de adio.

La fața locului au fost trimise de urgență două echipaje medicale. Primii salvatori sosiți au început imediat manevrele de resuscitare, ulterior intervenția fiind continuată de un echipaj cu medic. În ciuda eforturilor depuse timp îndelungat, medicii nu au mai reușit să o salveze.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea au transmis că apelul la 112 a fost primit în dimineața zilei de 11 mai 2026, iar cazul a fost tratat ca o intervenție de maximă urgență. Cadrele medicale au precizat că organismul adolescentei nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Un alt tânăr și-a pus capăt zilelor

O altă tragedie recentă a avut loc și în Constanța, unde un elev de 19 ani și-a pierdut viața în circumstanțe dramatice. Tânărul, elev în clasa a XII-a la Liceul de Arte „Regina Maria”, era descris de colegi și profesori drept retras și liniștit.

Înainte de dispariție, adolescentul le-ar fi trimis unor prietene parolele conturilor personale, gest care le-a alarmat imediat. Fetele au anunțat diriginta, iar mama băiatului a fost chemată la școală. După ce tânărul nu s-a mai întors acasă, familia a alertat autoritățile.

Polițiștii din Constanța au anunțat ulterior că băiatul a fost găsit fără viață în zona căii ferate din Medeea, după ce ar fi fost lovit de un tren. În urma verificărilor, oamenii legii au confirmat că victima era adolescentul dat dispărut cu câteva ore înainte. Nu se știe de ce a decis să își pună capăt zilelor.

