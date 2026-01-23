Alertă în Constanța! O fată de 15 ani este de negăsit de aproape 12 ore, după ce a plecat dimineață spre școală și nu a mai ajuns la cursuri. Familia a intrat în panică atunci când a realizat că adolescenta nu răspunde la telefon și nu a fost văzută la liceu.

Rudele au sunat la 112. Polițiștii au început imediat căutările. După câteva ore, a venit și primul indiciu care a schimbat complet direcția anchetei. Ghiozdanul și telefonul fetei au fost găsite pe podul de la Agigea, cel care traversează Canalul Dunăre–Marea Neagră.

Descoperirea a pus autoritățile în alertă maximă. Au fost chemați de urgență scafandrii de la ISU. Căutările în apă au început în jurul prânzului. Intervenția a fost însă extrem de dificilă. Ceața densă, vizibilitatea aproape zero și temperatura foarte scăzută a apei au îngreunat misiunea.

După aproximativ două ore, operațiunea pe canal a fost oprită din cauza condițiilor meteo periculoase. Anchetatorii nu au renunțat. Fata este căutată în continuare, atât în zonă, cât și pe alte trasee pe care le-ar fi putut urma.

Fata de 15 ani, de negăsit în ultimele ore

Camerele de supraveghere din apropiere nu au oferit, până acum, indicii clare. Nimeni nu a putut spune cu exactitate ce s-a întâmplat după ce adolescenta a ajuns în zona podului.

În paralel, polițiștii verifică și varianta unei plecări voluntare. Există informații potrivit cărora fata s-ar fi certat în ultima perioadă cu mama ei. În telefon ar fi fost găsite mai multe mesaje care ridică semne de întrebare și care sunt acum analizate de anchetatori.

Familia trăiește ore cumplite. Rudele speră că adolescenta este în viață și că va fi găsită teafără. Orice detaliu poate conta în acest moment.

