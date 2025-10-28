Acasă » Știri » Mădălina a fost dată dispărută la începutul lunii septembrie. IREAL unde a fost găsită acum

De: Denisa Iordache 28/10/2025 | 19:30
Mădălina a fost găsită. Sursă: TikTok

Mădălina, tânăra dată dispărută timp de două luni, a fost găsită. Fata în vârstă de 18 ani a mărturisit care a fost motivul plecării ei. Chiar tatăl ei ar fi vinovatul. Află în articol!

În data de 21 octombrie, oamenii legii au fost sesizați în legătură cu dispariția Mădălinei, o tânără domiciliată în Peretu, județul Teleorman. Aceasta ar fi părăsit voluntar locuința la începutul lunii septembrie și nu s-ar mai fi întors. Îngrijorați de faptul că nu se mai întoarce, apropiații au alertat autoritățile.

De ce ar fi plecat Mădălina de acasă

După două luni de când a plecat de acasă, tatăl Mădălinei a reușit să ia legătura cu ea, dar tot nu a putut să afle unde a plecat fiica lui.

Bărbatul și fiica au două perspective cu totul diferite asupra poveștii. În timp ce el spune că fiica lui ar fi fost influențată și ar fi plecat din cauza iubitului ei care ar fi agresiv și ar avea probleme cu legea, ea susține altceva. Din declarația lui, bărbatul pare foarte afectat de dispariția fetei, iar acest lucru nu se potrivește deloc cu ceea ce tânăra susține că s-a întâmplat, de fapt.

„Nimeni nu știe ce e în sufletul meu. Eu îmi aduc fata acasă”, a spus bărbatul.

Mădălina a spus într-un final care ar fi motivul real pentru care a plecat: tatăl ei. Ea susține că bărbatul ar avea probleme cu alcoolul și ar încerca să denatureze adevărul în legătură cu ceea ce s-a întâmplat.

„Eu am plecat la prietenul meu din cauza tatălui, nu din alte motive.”Tatăl meu” este un alcoolic care nu știe nici să vorbească, nici să se exprime și cel mai rău, să spună adevărul!

