Mirella a dispărut în anul 1997 și părinții susțineau că a plecat. Vecinii au văzut-o ultima oară ca adolescentă. Adevărul macabru s-a aflat abia în 2025

Dispariția Mirellei a îngrozit o lume întreagă! Timp de 27 de ani, femeia a fost considerată dispărută, însă, în tot acest timp ea se afla în propria casă. Misterul a fost elucidat abia acum, iar oamenii legii au rămas șocați când au aflat cine o sechestrase timp de aproape trei decenii.

Mirella a fost dată dispărută în anul 1997. Ultima dată când a fost văzută a fost pe vremea când era o adolescentă de 15 ani, atunci când părinții ei au indus oamenii legii în eroare și i-au inventat dispariția. Cazul revoltător s-a petrecut în Polonia

O femeie dispărută de aproape 30 de ani a fost găsită în viață

După 30 de ani, dispariția misterioasă a adolescentei a fost elucidată. Adevărul a ieșit la iveală la începutul acestui an, când poliția a răspuns mai multor sesizări din partea vecinilor – privind anumite ”mișcări” dubioase în casa în care locuiau părinții femeii. Când oamenii legii au intrat în apartament au descoperit-o pe Mirella, acum în vârstă de 42 de ani, într-o cameră mică și întunecată, slăbită, fragilă și abia mai ținându-se pe picioare.

În urmă cu 27 de ani, Mirella fusese sechestrată în propriul ei dormitor, iar cei care au privat-o de libertate au fost chiar părinții ei. Femeia a fost găsită într-o stare de sănătate deplorabilă și a fost dusă de urgență la spital, medicii confirmând că dacă nu era găsită ar fi murit în câteva zile din cauza unei infecții.

Mirella a fost descoperită în luna iulie, însă cazul ei a ieșit la iveală abia acum, după ce vecinii ei au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a o ajuta să se recupereze. Într-o postare pe o rețea de socializare, unul dintre inițiatori a spus:

”Medicii au stabilit că era la doar câteva zile de moarte din cauza unei infecții. Se află în spital de două luni din cauza stării sale critice. Cei care o cunoșteau pe Mirella credeau că ea a părăsit casa familiei sale în urmă cu aproape 30 de ani. Din păcate, adevărul s-a dovedit a fi altul. Multe lucruri rămân necunoscute, iar unele fapte nu pot fi dezvăluite în acest moment. Un lucru este cert: adevărul trebuie să iasă la iveal, pentru a se afla de ce această tânără sănătoasă, în vârstă de 15 ani, a dispărut fără urmă. Este de neimaginat să petreci atât de mult timp într-o singură cameră.”, se arată în descrierea campaniei de ajutorare a Mirellei.

