Secretul uriaș descoperit după moartea toboşarului trupei Direcţia 5. Marius Keseri avea o fiică despre care nimeni nu știa!

Lumea muzicii e zguduită de vestea tragică a morții lui Marius Keseri, cunoscut de prieteni și fani drept „Tete”. Artistul s-a stins la doar 60 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă, pe care a ținut-o ascunsă până în ultima clipă. În spatele discreției sale, se ascundea însă și un mare secret de familie: potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, „Tete” avea o fiică despre care puțini știau, iar relația lor nu a fost deloc una ușoară la început.

Doliu uriaș în muzica românească! Marius Keseri, toboșarul legendar al trupei Direcția 5, s-a stins la doar 60 de ani, lăsând în urmă o durere greu de descris. De peste trei decenii, el ținea ritmul uneia dintre cele mai iubite formații din România, iar dispariția sa a căzut ca un trăsnet peste colegi și fani. Vestea tragică a fost confirmată chiar de membrii trupei, printr-un mesaj emoționant postat pe pagina oficială de Facebook a Direcției 5.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, este anunțul făcut de Direcția 5, în mediul online.

Keseri a ținut boala cumplită departe de ochii lumii și a dus totul pe picioare, fără să se plângă nici măcar o clipă. Aceeași discreție totală a aplicat-o și în plan personal. Cei care l-au cunoscut erau convinși că Marius Keseri era un artist singuratic, fără familie sau copii. Surpriză de proporții! Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, regretatul toboșar ascundea un secret uriaș: avea o fiică despre care aproape nimeni nu știa, iar legătura dintre ei a fost una plină de suișuri și coborâșuri.

Keseri a avut o fiică secretă

În 2016, fosta lui iubită, Liliana, l-a dat în judecată într-un proces de paternitate, însă, surpriză – lucrurile s-au calmat rapid, semn că cei doi ar fi ajuns la o înțelegere pe subiectul delicat.

Anii au trecut, dar tensiunile nu au dispărut complet. În 2020, rolurile s-au inversat: de această dată, Marius Keseri a fost cel care a mers în instanță, cerând reducerea pensiei alimentare. În cele din urmă, judecătorii au stabilit o pensie de întreținere de 500 de lei pe lună pentru fiica sa.

Deși legătura dintre Marius Keseri și fiica lui a fost una distantă, plină de tăceri și absențe, destinul a făcut ca cei doi să se vadă doar de câteva ori de-a lungul anilor.

Totuși, înainte ca artistul să se stingă, copila a reușit să păstreze o amintire prețioasă – o fotografie alături de tatăl ei, singura dovadă a legăturii dintre ei, acum cu atât mai valoroasă, după moartea sa.

