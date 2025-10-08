Mesajul transmis de Marcel Pavel după moartea lui Marius Keseri de la Direcția 5. Colegii de breaslă sunt în stare de șoc

Lumea muzicală românească este în doliu! Marius Keseri, celebrul membru din trupa Direcția 5, s-a stins din viața la vârsta de 60 de ani. Colegii de breaslă sunt în șoc la auzirea acestei vești triste, iar Marcel Pavel a transmis primul mesaj. Vezi în rândurile de mai jos ce a spus acesta despre regretat!

Industria muzicală se confruntă cu o mare pierdere. Marius Keseri, toboșar timp de trei decenii al trupei Direcția 5, a lăsat un gol uriaș în urmă, mulți prieteni și colegi îndurerați.

Mesajul transmis de Marcel Pavel după moartea lui Marius Keseri

Marcel Pavel, bun prieten și coleg de breaslă cu Marius Keseri, a transmis un mesaj pentru celebrul artist trecut în neființă. Artistul a folosit multe emoticoane care dau de înțeles că această veste l-a afectat.

„Condoleanțe! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

Fanii au primit vestea tristă pe pagina oficială de Facebook a formației. Mesajul, scurt dar emoționant, transmite tot ceea ce era nevoie: după 30 de ani petrecuți împreună, drumurile lor s-au despărțit.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri.”, este mesajul publicat de Direcția 5.

De asemenea, fanii trupei și-au exprimat durerea pierderii lui Marius Keseri. Majoritatea sunt în șoc de la această veste tragică.

„Dumnezeu să-l odihnească ! Va face mereu parte din familia noastră ! Condoleanțe ! Ne va lipsi!” „Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace! Condoleanțe familiei îndurerate și celor apropiați!” „Nu cred așa ceva! Lumină, multă lumină să îi fie!” „Dumnezeu să îl ierte, iar familiei și trupei putere să treceți această grea despărțire!” „Nu pot sa cred!!! Condoleanțe familiei! Dumnezeu sa te odihnească în pace prietene!”, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje din mediul online.

