Acasă » Știri » Doliu în lumea muzicii! Un celebru producător internațional a murit într-un accident aviatic, la 57 de ani

Doliu în lumea muzicii! Un celebru producător internațional a murit într-un accident aviatic, la 57 de ani

De: Alina Drăgan 19/09/2025 | 17:58
Doliu în lumea muzicii! Un celebru producător internațional a murit într-un accident aviatic, la 57 de ani
Doliu în lumea muzicii /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Celebrul compozitor și producător american Brett James a avut parte de un sfârșit tragic. Artistul, care a colaborat de-a lungul timpului cu nume uriașe din industria muzicală, s-a stins din viață la doar 57 de ani. Acesta și-a găsit sfârșitul în urma unui tragic accident aviatic.

Tragedia a avut loc joi după-amiază, 18 septembrie, în Carolina de Nord. Avionul privat în care se afla muzicianul s-a prăbușit lângă școala elementară Yotla Valley din Franklin, în jurul orei 15:00. În urma impactului au murit și alte două persoane, dar, din fericire, niciun copil sau cadru didactic al școlii nu a fost rănit.

Cum s-a produs accidentul aviatic

Potrivit autorităților, avionul Cirrus SR22T era înregistrat chiar pe numele lui Brett James. Aeronava decolase din Nashville, Tennessee și a căzut în comitatul Macon, la scurt timp după ce intrase în spațiul aerian al Carolinei de Nord. Cauza prăbușirii nu este încă stabilită, dar anchetatorii au demarat o investigație complexă.

Decesul muzicianului a fost confirmat de Nashville Songwriters Hall of Fame, instituție care l-a inclus în 2020 printre membrii săi de onoare.

„Plângem pierderea prematură a membrului nostru, Brett James, inclus în Hall of Fame în 2020, care a murit într-un accident de avion de mici dimensiuni pe 18 septembrie”, au transmis aceștia.

Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Un alt mesaj a venit de la Asociația Internațională a Compozitorilor din Nashville: „Familia NSAI este șocată de moartea membrului consiliului și legendarului compozitor Brett James. Pierderea este profundă”.

Brett James o lasă în urmă pe soția, Sandra Cornelius, și cei patru copii ai lor. Moartea sa lasă un gol uriaș în lumea muzicii country și pop, iar colegii de breaslă au umplut rețelele sociale cu mesaje de condoleanțe.

Brett James a murit la 57 de ani /Foto: Instagram

Cine a fost Brett James

Originar din Missouri și născut în 1968, Brett James își dorea inițial să urmeze o carieră în medicină. Totuși, pasiunea pentru muzică l-a făcut să abandoneze studiile universitare și să își urmeze visul artistic. Debutul său discografic a venit în 1995, însă consacrarea a apărut câțiva ani mai târziu.

Primul mare succes a fost în 2001, cu piesa „Who I Am”, interpretată de Jessica Andrews, care a ajuns direct pe primul loc în topurile country. Consacrarea internațională a venit odată cu hitul „Jesus, Take The Wheel”, interpretat de Carrie Underwood, cântec care i-a adus un premiu Grammy.

De-a lungul carierei, Brettt James a compus peste 800 de piese, colaborând cu artiști de top precum Taylor Swift, Backstreet Boys, Bon Jovi, Nick Jonas și, desigur, Carrie Underwood. A fost desemnat de două ori „Compozitorul Anului” de către ASCAP și a activat ca producător, dar și ca membru al unor importante consilii de conducere din industria muzicală, inclusiv în cadrul Country Music Association și Recording Academy.

Doliu în fotbalul românesc! Florin Marin s-a stins. Boala care îl făcuse să cântărească doar 40 kg

El este polițistul ucis cu 24 de focuri, într-o benzinărie! Motivul halucinant al crimei: atacatorul avea ”o zi proastă”

 

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Ce bizar! Unde a mers asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, la 15 minute distanță de locul crimei. Dovada a fost publicată
Showbiz internațional
Ce bizar! Unde a mers asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, la 15 minute distanță de locul crimei.…
Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani
Showbiz internațional
Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un...
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Gandul.ro
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Adevarul
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă:...
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui...
Parteneri
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Click.ro
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce...
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Digi 24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război...
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Digi24
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a văzut: „Ia uitați!”
kanald.ro
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
kfetele.ro
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
observatornews.ro
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46...
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui să fim cinstiți să spunem
Capital.ro
Câți bani am dat, de fapt, Ucrainei? Traian Băsescu acuză Guvernul că greșește: Ar trebui...
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din Germania!
Romania TV
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
evz.ro
Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare
Gandul.ro
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care...
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
as.ro
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte:
radioimpuls.ro
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe...
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”
Fanatik.ro
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de...
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Update exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima imagine cu Eden, bebelușa Alinei cu Ilan Laufer: „Atât de mică și totuși atât de puternică”
Prima imagine cu Eden, bebelușa Alinei cu Ilan Laufer: „Atât de mică și totuși atât de puternică”
Doliu în sportul românesc! Un fotbalist de doar 20 de ani a murit cu o zi înainte se întoarcă din ...
Doliu în sportul românesc! Un fotbalist de doar 20 de ani a murit cu o zi înainte se întoarcă din SUA
Fosta prezentatoare de la Kanal D şi-a dat demisia pentru familie, dar la scurt timp a primit o veste ...
Fosta prezentatoare de la Kanal D şi-a dat demisia pentru familie, dar la scurt timp a primit o veste şocantă: „Mi s-a spus că sunt suspectă de cancer”
Ce bizar! Unde a mers asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, la 15 minute distanță de locul crimei. ...
Ce bizar! Unde a mers asasinul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, la 15 minute distanță de locul crimei. Dovada a fost publicată
Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani
Moarte subită! Producătorul lui Beyonce și Drake s-a stins din viață la vârsta de doar 49 de ani
Horoscop 20 septembrie 2025. Zodia care va fi surprinsă cu o vacanță!
Horoscop 20 septembrie 2025. Zodia care va fi surprinsă cu o vacanță!
Vezi toate știrile
×