Doliu în lumea muzicii! Un celebru producător internațional a murit într-un accident aviatic, la 57 de ani

Celebrul compozitor și producător american Brett James a avut parte de un sfârșit tragic. Artistul, care a colaborat de-a lungul timpului cu nume uriașe din industria muzicală, s-a stins din viață la doar 57 de ani. Acesta și-a găsit sfârșitul în urma unui tragic accident aviatic.

Tragedia a avut loc joi după-amiază, 18 septembrie, în Carolina de Nord. Avionul privat în care se afla muzicianul s-a prăbușit lângă școala elementară Yotla Valley din Franklin, în jurul orei 15:00. În urma impactului au murit și alte două persoane, dar, din fericire, niciun copil sau cadru didactic al școlii nu a fost rănit.

Cum s-a produs accidentul aviatic

Potrivit autorităților, avionul Cirrus SR22T era înregistrat chiar pe numele lui Brett James. Aeronava decolase din Nashville, Tennessee și a căzut în comitatul Macon, la scurt timp după ce intrase în spațiul aerian al Carolinei de Nord. Cauza prăbușirii nu este încă stabilită, dar anchetatorii au demarat o investigație complexă.

Decesul muzicianului a fost confirmat de Nashville Songwriters Hall of Fame, instituție care l-a inclus în 2020 printre membrii săi de onoare.

„Plângem pierderea prematură a membrului nostru, Brett James, inclus în Hall of Fame în 2020, care a murit într-un accident de avion de mici dimensiuni pe 18 septembrie”, au transmis aceștia.

Un alt mesaj a venit de la Asociația Internațională a Compozitorilor din Nashville: „Familia NSAI este șocată de moartea membrului consiliului și legendarului compozitor Brett James. Pierderea este profundă”.

Brett James o lasă în urmă pe soția, Sandra Cornelius, și cei patru copii ai lor. Moartea sa lasă un gol uriaș în lumea muzicii country și pop, iar colegii de breaslă au umplut rețelele sociale cu mesaje de condoleanțe.

Cine a fost Brett James

Originar din Missouri și născut în 1968, Brett James își dorea inițial să urmeze o carieră în medicină. Totuși, pasiunea pentru muzică l-a făcut să abandoneze studiile universitare și să își urmeze visul artistic. Debutul său discografic a venit în 1995, însă consacrarea a apărut câțiva ani mai târziu.

Primul mare succes a fost în 2001, cu piesa „Who I Am”, interpretată de Jessica Andrews, care a ajuns direct pe primul loc în topurile country. Consacrarea internațională a venit odată cu hitul „Jesus, Take The Wheel”, interpretat de Carrie Underwood, cântec care i-a adus un premiu Grammy.

De-a lungul carierei, Brettt James a compus peste 800 de piese, colaborând cu artiști de top precum Taylor Swift, Backstreet Boys, Bon Jovi, Nick Jonas și, desigur, Carrie Underwood. A fost desemnat de două ori „Compozitorul Anului” de către ASCAP și a activat ca producător, dar și ca membru al unor importante consilii de conducere din industria muzicală, inclusiv în cadrul Country Music Association și Recording Academy.

Foto: Instagram