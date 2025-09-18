El este polițistul ucis cu 24 de focuri, într-o benzinărie! Motivul halucinant al crimei: atacatorul avea ”o zi proastă”

O tragedie cutremurătoare a zguduit statul Florida, după ce un polițist în vârstă de 45 de ani a fost împușcat într-o benzinărie din Ormond-by-the-Sea. Victima, pe nume David Jewell era ofițer al Departamentului de Poliție Edgewater și a fost ucis cu sânge rece, luni după amiază, de un angajat al stației de carburanți.

Potrivit autorităților din comitatul Volusia, atacatorul a tras peste 24 de focuri de armă asupra polițistului, spunând ulterior că a avut „o zi proastă”.

Polițist împușcat de angajatul unei benzinării

Incidentul s-a produs în incinta unei benzinării Circle K, unde camerele de supraveghere au surprins tot momentul. Polițistul David Jewell, care nu se afla în timpul serviciului, a intrat în magazin după ce își luase o jachetă din mașină. În acel moment, asasinul, pe numele său Eduardo Labrada Machado, în vârstă de 24 de ani, a plecat din magazin și când s-a întors, a scos un pistol și a început să tragă asupra polițistului de la distanță foarte mică.

„A tras 24 de focuri, două încărcătoare, asupra ofițerului de poliție David Jewell, aflat în afara serviciului, asasinându-l pe loc”, a declarat șeriful comitatului Volusia, Mike Chitwood, într-o conferință de presă.

Șeful a subliniat inclusiv brutalitatea atacatorului:

„În 38 de ani de activitate polițienească, ca detectiv la omucideri, la acea vreme în al patrulea oraș ca mărime din țară, să vezi răul pe care i l-a făcut ofițerului Jewell, nu poți descrie.”, a declarat acesta.

Atacatorul în vârstă de 24 de ani ar fi recunoscut fapta în fața Poliției:

„Inculpatul a spus că a avut o zi proastă în drum spre serviciu și s-a gândit să-l împuște pe Jewell”, a transmis biroul șerifului într-un comunicat. „Când a ajuns la serviciu și l-a văzut pe Jewell, a folosit un pistol pe care îl cumpărase recent pentru a-l împușca de mai multe ori de la mică distanță. Nu i-a spus nimic lui Jewell înainte de a-l împușca.”, se mai arată în comunicat.

Arma crimei a fost găsită în mașina suspectului, iar acesta a fost acuzat de omor de gradul întâi. În anul 2023, bărbatul a fost implicat într-un incident cu forțele de ordine, după ce a tras cu arme într-un parc de stat. Familia sa a declarat că fusese diagnosticat cu o tulburare de sănătate mintală.

