Accident teribil în Argeș: o întreagă familie a murit pe loc! Cum s-a produs tragedia

De: Mirela Loșniță 18/09/2025 | 10:31
Foto: Captura Video

Tragedie în Argeș. Trei persoane și-au pierdut viața miercuri dimineață, în urma unui accident rutier produs pe DN7 Pitești-Râmnicu Vâlcea, în zona localității argeșene Bascov. O întreagă familie, mama, tatăl și fiica acestora nu au mai avut nicio șansă și au murit pe loc după impact. 

Accidentul s-a produs la orele dimineții, în județul Argeș, în zona comunei Bascov, la ieșirea dintr-un pasaj, unde un autoturism și o cisternă, s-au izbit violent în condiții de carosabil ud.

În urma leziunilor suferite, trei persoane respectiv conducătorul auto în vârstă de 62 de ani, pasagera din dreapta, în vârstă de 35 de ani și pasagera din spate în vârstă de 59 de ani au murit. Una dintre victime a fost găsită inconștientă la venirea echipajelor de urgență și blocată între fiarele autoturismului.

Potrivit IPJ Argeș, „un bărbat de 62 de ani, din Piteşti, care conducea un autoturism pe DN 7, pe raza comunei Bascov, circulând din direcţia Piteşti spre Vâlcea, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu un autocamion, condus de un bărbat de 62 de ani, din Valea Mare Pravăţ”.

A fost nevoie de echipajul de descarcerare pentru a tăia plafonul vehiculului și a o scoate pe aceasta dintre fiarele contorsionate, însă după puțin timp a fost declarată decedată. Cele trei persoane locuiau în Pitești și în acea dimineață se îndreptau către Vâlcea. Un alt copil de-al familiei a rămas acasă în acel moment, iar acum se pregătește să își conducă mama, tatăl și sora pe ultimul drum.

La accident au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de alte două echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean.

Ancheta acestui tragic accident este în derulare, iar șoferul autocisternei implicate le-a mărturisit oamenilor legii că șoferul decedat ar fi avut viteză și ca ar fi văzut mașina că se rotea pe șosea în timp ce venea spre el. Nu a mai avut timp să evite impactul.

„Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

