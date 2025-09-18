Povestea tristă a lui Alex Lungu, DJ-ul român care s-a stins în Italia. Avea doar 35 de ani

Tragedie fără margini! Comunitatea din Cordenons, provincia Pordenone și familia lui Alex Lungu sunt în doliu. DJ-ul, care la doar 35 de ani își dorea să își clădească o viață frumoasă și să-și ducă pasiunea pentru muzică mai departe, s-a stins din viață în Italia, după o bătălie nedreaptă cu o boală nemiloasă.

Joi, 11 septembrie, a fost ziua în care speranța s-a transformat în durere. Alex urma să fie transferat pentru noi investigații medicale, însă organismul său slăbit nu a mai rezistat. Vestea pierderii lui a căzut ca un trăsnet pentru cei care l-au cunoscut și l-au iubit, lăsând în urmă un gol imens.

Alex Lungu a pierdut lupta cu viața

Povestea lui Alex a început să se complice încă din 2019, când medicii au descoperit, în urma unor controale, o tumoră. A urmat o luptă cruntă, plină de tratamente, speranțe și încercări. De fiecare dată, DJ-ul încerca să rămână pozitiv, chiar și în cele mai grele momente, însă boala a fost mai puternică.

Alex trăia în Italia de peste 20 de ani, era pasionat de muzică și un fac înfocat al echipei AS Roma.

Pentru familia și prietenii lui, pierderea este de neconceput. Oamenii care au fost aproape de el își exprimă acum durerea pe rețelele sociale, unde mesajele de adio curg necontenit. Printre cele mai emoționante rânduri se numără și cele scrise de o cunoștință apropiată:

„Nu am cuvinte, ai plecat prea devreme. Am sperat întotdeauna că situaţia se va îmbunătăți, dar nu mi-aş fi dorit niciodată să primesc această veste. Din păcate, viața este uneori prea crudă. Vei rămâne mereu în inima mea și a tuturor celor care te-au cunoscut, pentru că umorul tău era contagios şi zâmbeai chiar și bolilor.”

Astăzi, prietenii lui Alex își iau rămas-bun cu sufletul greu, întrebându-se de ce destinul a fost atât de crud cu un om atât de tânăr.

CITEȘTE ȘI:

Ultimele clipe din viața lui Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața unei școli din Maramureș. Martorii fac dezvăluiri tulburătoare

Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despăgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum le mor copiii