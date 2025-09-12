Ultimele clipe din viața lui Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața unei școli din Maramureș. Martorii fac dezvăluiri tulburătoare

Un incident cutremurător s-a petrecut în cursul zilei de 12 septembrie. Răzvan, un elev în vârstă de doar 13 ani, s-a stins în timp ce își aștepta mama în fața școlii. Nimeni nu se aștepta la așa ceva!

Băiețelul împlinise vârsta de 13 ani în urmă cu doar 4 zile. Răzvan a semnalat faptul că se simte rău în timpul cursurilor, dar nu a plecat acasă. În timp ce își aștepta mama care este secretară, acesta a murit în fața școlii în care studia.

Răzvan a murit în fața școlii

Micuțul a semnalat în timpul orei de sport că nu se simte bine, dar nimeni nu se aștepta la acest sfârșit tragic. Mai târziu, în timpul în care își aștepta mama, acesta i-a spus femeii de serviciu că îi este sete.

Femeia i-a adus apă și l-a așezat pe un scaun afară, iar Răzvan a leșinat la doar câteva minute după. Un muncitor aflat în apropiere a sărit rapid în ajutorul micuțului pentru a-i aplica manevre de resuscitare. Echipele de urgență sosite la fața locului au continuat procesul, dar eforturile au fost în zadar. Timp de aproape o oră i-au fost efectuate manevre de resuscitare, fără niciun rezultat. Mama și-a privit copilul cum se stinge.

Această tragedie ridică multe semne de întrebare. Răzvan nu avea probleme de sănătate și făcea parte din echipa de fotbal a școlii, fiind apt de sport.

„Astăzi, 12 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 că la o unitate școlară din localitatea Băița de Sub Codru un elev a leșinat. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat au constatat decesul acestuia.”, a transmis Poliția Română.

Ancheta continua pentru stabilirea exacta a cauzei morții.

