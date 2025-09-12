Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, a murit. Familia e devastată de durere: ”Îți mulțumim că ne-ai dat șansa să te avem ca fiică!”

O familie din Timișoara trece prin clipe de neimaginat, după ce fiica lor, o adolescentă de doar 15 ani, și-a pierdut viața la capătul unei lupte crâncene cu urmările unui accident casnic. Iată cine este tânăra!

Evenimentul tragic a avut loc în vara anului 2024, într-o zi care trebuia să fie aparent obișnuită. Adolescenta, elevă silitoare și plină de viață, a intrat în baie pentru a face un duș, însă un scurtcircuit neașteptat a transformat momentul într-o tragedie. În urma electrocutării, tânăra a fost găsită în stare critică și transportată de urgență la spital.

Iasmina este tânăra care a murit electrocutată în baie

Medicii au reușit să îi salveze viața în acele clipe, dar starea ei a rămas gravă. Următoarele luni aveau să fie marcate de o luptă continuă între speranță și disperare. Timp de un an, fata a trecut prin tratamente complexe, internări repetate și transferuri între spitale din România și din străinătate. Familia a făcut eforturi uriașe pentru a-i oferi cele mai bune șanse la recuperare, apelând la centre medicale specializate, inclusiv la Institutul Guttman din Barcelona, unde se află pacienți cu afecțiuni neurologice severe.

În ciuda tuturor încercărilor de a-i stabiliza organismul, corpul adolescentei a rămas extrem de fragil după accident. Tratamentul prelungit, stările critice și multiplele intervenții medicale au slăbit rezistența organismului, iar în cele din urmă, o infecție la nivelul plămânilor a declanșat complicații fatale. După luni întregi de speranțe și așteptări, viața ei s-a oprit în mod tragic, exact în primele zile ale noului an școlar.

„Dumnezeu a iubit-o atât de mult… încât a luat-o la El! Iasmi… a devenit un Înger! Iubita noastră, puternica noastră… a luptat până în ultima clipă! Dar a obosit! Iasmi… mereu vei fi prezentă în inimile noastre! Îți mulțumim că ne-ai dat șansa să te avem ca fiică! Ești cea mai minunată! Te rog, de acolo de Sus… să ne dai putere! Pentru că suntem distruși. Te iubim infinit!”, a transmis mama fetei pe Facebook.

Tragedia Iasminei, așa cum a ajuns să fie cunoscut cazul, scoate la lumină și pericolele ascunse ale accidentelor casnice. Electrocutările, deși par rare, rămân printre cele mai periculoase tipuri de incidente domestice, iar consecințele lor pot fi devastatoare. În România, anual, mii de persoane suferă arsuri sau leziuni grave în urma contactului cu surse electrice, însă puține dintre aceste cazuri capătă vizibilitate publică. Povestea adolescentei din Timișoara arată cât de fragilă poate fi viața și cât de importantă este prevenția, de la verificarea instalațiilor electrice până la educarea copiilor cu privire la riscurile din propria locuință.

