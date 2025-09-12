Acasă » Știri » Descoperire macabră la 1 metru de malul Crişului Repede. Au fost mobilizate două echipaje de pompieri

De: Andreea Stăncescu 12/09/2025 | 10:13
Un bărbat s-a înecat în Crișul Repede / FOTO: Shutterstock

Un incident tragic a zguduit localitatea Săntandrei joi seara, când un bărbat a dispărut în apele Crișului Repede. Martorii au alertat autoritățile după ce acesta nu a mai ieșit la suprafață, declanșând o intervenție de urgență.

Joi seara, 11 septembrie, în jurul orei 20:15, un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat dispariția unui bărbat în apele Crișului Repede, pe raza localității Săntandrei. Martorii au povestit că acesta a intrat în râu și nu a mai fost văzut ieșind.

„În seara zilei de joi, 11 septembrie a.c., în jurul orei 20.15, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU Bihor cu privire la faptul că un bărbat a intrat în apa Crişului Repede, în localitatea Săntandrei şi nu a mai ieşit la suprafaţă”, a transmis, vineri dimineaţă, ISU Bihor.

Autoritățile au intervenit de urgență

În scurt timp, la locul incidentului au ajuns echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean. Pompierii au pornit imediat căutările, folosindu-se de bărcile din dotare.

După mai multe ore de intervenție, trupul bărbatului în vârsttă de 45 de ani a fost descoperit la aproximativ 500 de metri distanță de locul în care fusese văzut ultima dată, fiind prins în vegetația de sub apă. El a fost găsit fără suflare și nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

„În urma căutărilor efectuate cu bărcile din dotare, pompierii l-au găsit la aproximativ 500 de metri de locul în care martorii spuseseră că l-au văzut dispărând în apă, trupul acestuia fiind prins în vegetaţia subacvatică, la circa un metru de mal”, a mai transmis sursa citată.

Un alt român a fost găsit mort

Marți seara, un șofer român de 45 de ani a pierdut controlul mașinii pe drumul B38, într-o curbă periculoasă din zona abruptă Oepping, din Austria și a ieșit de pe șosea. Vehiculul a lovit un parapet și s-a răsturnat în mai multe rânduri, oprindu-se într-un pârâu din apropiere.

Mașina a fost descoperită abia a doua zi, în jurul amiezii, de un angajat al serviciului de drumuri care a observat urmele și a alertat echipele de intervenție. Pompierii din Oepping, Peilstein im Mühlkreis și Rohrbach im Mühlkreis au intervenit pentru salvarea șoferului.

