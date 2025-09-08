Își teroriza fosta iubită. Dezvăluiri șocante despre bărbatul care a murit în accidentul din Berceni: „Avea gânduri necurate”

Unul dintre prietenii bărbatului care a murit în accidentul din Berceni face mărturii halucinante. Khalid nu doar că își hărțuia iubita, dar s-ar fi gândit chiar să-i ia viața, apoi să se sinucidă. În dimineața în care a avut loc accidentul, acesta s-ar fi îndreptat chiar către locuința femeii. Bărbatul, care lucra ca agent de pază, avea un trecut tumultuos. El ar fi ispășit o pedeapsă cu închisoarea pentru trafic de droguri. CANCAN.RO are toate detaliile.

La doar o zi de la tragedie, ies la iveală detalii șocante despre bărbatul care a murit în accidentul din comuna Berceni, județul Ilfov. Khalid era depresiv după ce fosta sa iubită nu mai voia să audă de el. Femeia obținuse chiar un ordin de protecție împotriva bărbatului de 40 de ani, care era din Popești-Leordeni. Acesta făcuse o obsesie pentru tânăra de care era foarte îndrăgostit.

Khalid și fosta sa iubită s-au cunoscut la sala de fitness pe care o frecventau amândoi. Relația lor a durat un an și ceva, dar încă de la început au avut probleme. Unul dintre prietenii lui Khalid a povestit că acesta o urmărea constant pe fosta sa parteneră de viață.

”Apela mereu la prieteni să îl ducă la ea. Mai bea o bere-două când stătea în dreapta și de aceea nu voia să conducă. Se săturaseră toți să mai meargă cu el. Acum un an, am fost și eu cu el. Se certaseră și nu-i răspundea la telefon. Am așteptat-o împreună pe o bancă timp de câteva ore, dar ea nu a venit. A doua zi, au vorbit și s-au reglat treburile”, a mărturisit, pentru CANCAN.RO, prietenul bărbatului.

Khalid nu putea să-și ia gândul de la fosta iubită, iar apropiații povestesc că acesta intrase în depresie. Dragostea obsesivă pentru femeia care îl refuza i-a întunecat parcă mintea. S-ar fi gândit chiar să-i ia viața femeii pentru care nutrea o iubire bolnăvicioasă.

”De când am fost împreună la ea, acum un an, avea gânduri necurate legate de fata asta. Se gândea ori să o omoare pe ea, ori să moară amândoi. Mi-a zis «Dacă s-a împăcat cu fostul ei bărbat, nu mă supăr, dar dacă aud că s-a dus cu altcineva, atunci e problemă». Îmi tot povestea că se gândește numai la ea, că o iubește. Era un om cu un suflet de milioane, dar a fost slab de înger”, ne-a mai declarat prietenul acestuia.

”Poate băuse sau consumase droguri de a avut curaj să facă asta”

Acesta crede că în dimineața în care s-a sinucis, prietenul său se îndrepta chiar spre locuința fostei iubite. El a mai mărturisit că amicul său din copilărie a avut probleme cu legea.

”Cred că nu a avut cu cine să plece și de nervi a plecat singur. Era în depresie. Poate băuse sau consumase droguri de a avut curaj să facă treaba asta. A fost închis vreo 4 ani pentru trafic de droguri. L-au prins la vamă. A fost eliberat acum aproximativ 2 ani. El era mai agitat, a mai avut câteva conflicte în trecut. A dat cu mașina peste unul”, a mai spus aceeași sursă.

Khalid era agent de pază la evenimente private (nunți, botezuri sau aniversări), dar colaborase și cu una dintre cele mai cunoscute berării din București. Prietenii care îi cunoșteau suferința din dragoste au încercat să-i întindă o mână de ajutor. I-au propus să plece la muncă în Italia, unde Khalid mai lucrase. dar i-a refuzat.

Conștient că viața sa nu merge într-o direcție bună, Khalid și-ar fi exprimat intenția de a face terapie. Prietenii nu știu, însă, dacă a reușit să ajungă la psiholog, așa cum spunea. Bărbatul a lăsat în urma lui o fetiță în vârstă de 9 ani, pe care o avea cu prima soție.

Duminică, în jurul orei 08:00, Khalid, care se afla la volanul unui BMW, a plonjat cu mașina în sensul giratoriu de pe pasajul din Berceni. Șoferul a intrat cu viteză în parapetul pasajului.

Impactul a fost devastator, iar mașina a luat foc instantaneu.

