El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni. Ce l-ar fi împins să-și pună capăt zilelor

O nouă tragedie tulburătoare a avut loc în România! Un bărbat de 40 de ani a murit carbonizat, după ce malina în care se afla a căzut de pe podul Berceni. Între timp, au ieșit la iveală mai multe detalii de accident, dar și identitatea șoferului. Află, în articol, toate detaliile!

Duminică, 7 septembrie 2025, în jurul orei 8:00, o mașină a căzut 10 metri în gol dintr-un sens giratoriu suspendat de pe Șoseaua de Centură a Capitalei, în zona Berceni. La impactul cu solul, autoturismul a luat foc. Echipajele de salvare ajunse la fața locului au reușit să stingă incendiul, însă nu au mai putut face nimic pentru șofer. Bărbatul a murit carbonizat.

„Ar fi părăsit partea carosabilă, ar fi intrat într-un parapet pe care l-a rupt, după care a fost proiectat de la înălțime de pe giratoriul suspendat, pe o cale aferentă, la 10 metri dedesubt. La impactul cu solul, a luat foc”, a declarat Comisar Cătălin Baba, serviciul poliției rutiere Ilfov.

Cine este bărbatul care a murit în accidentul din Berceni

Khalid este numele bărbatului de 40 de ani care a murit în accidentul din Berceni. Potrivit primelor informații, șoferul și-ar fi pus capăt zilelor. Astfel, ar fi intrat cu viteză în parapetul pasajului de la intrarea pe centură, iar mașina în care se afla a căzut de pe pod și a luat foc.

Apropiații lui Khalid au povestit că acesta locuia în Popești și cunoștea foarte bine zona în care s-a produs tragedia. Oamenii au susținut că bărbatul s-ar fi confruntat cu probleme în viața personală. Acesta fusese căsătorit și avea un copil de 9 ani, care acum va crește fără tată.

De ceva timp, Khalid își refăcuse viața, însă noua relație ar fi fost marcată de despărțiri și împăcări, potrivit prietenilor bărbatului. Cei doi se certaseră de ceva timp, iar femeia ar fi cerut și un ordin de protecție pe numele lui.

„Am vorbit eu cu el la 12 noaptea. L-am văzut că era trist, era într-o relație cu o fată, dar o relație… de la relație i se trage. Se certau, se împăcau, se despărțeau. Ea nu știa ce voia!”, a declarat un prieten al bărbatului pentru Observator News.

Oamenii legii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate dacă a fost vorba despre o sinucidere sau despre un accident tragic. Urmează ca polițiștii să îi audieze pe apropiați, iar mașina va fi trimisă la o expertiză tehnică.

