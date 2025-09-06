Acasă » Știri » Cum încearcă Bejan Cristian, șoferul care a ucis un motociclist de 19 ani, să scape basma curată. Mașina trebuia să…

De: Irina Vlad 06/09/2025 | 15:40
Cristian Bejan (36 de ani), șoferul care a accidentat mortal un tânăr motociclist în județul Galați, încearcă prin toate modalitățile să scape de închisoare. Bărbatul a fost prins conducând aproape în comă alcoolică, însă acum încearcă să dea vina pe sistemul automat al mașinii pe care o conducea. 

La începutul lunii august (pe data de 2), un tânăr motociclist de 19 ani a fost omorât într-un cumplit accident rutier în județul Galați, pe Drumul Național 25, în localitatea Tudor Vladimirescu. Incidentul s-a produs când Cristian Bejan, șoferul unui autoturism, a intrat în motocicleta condusă de Dragoș Cristea, tânărul de 19 ani, cu o viteză cu mult peste limita legală permisă în localitate.

Cum încearcă Bejan Cristian să scape de închisoare

Șoferul conducea mașina cu 130 de km/h, iar impactul a fost atât de puternic încât motocicleta tânărului a fost aruncată în alte două mașini aflate în față. Dragoș Cristea a murit pe loc. În urma verificărilor de la fața locului, s-a descoperit că Bejan Cristian a condus sub influența alcoolului – cu o alcoolemie de 1,51 la mie în aerul expirat și cu o valoare în sânge de 2,42 la mie.

Duminică, 3 august, șoferul vinovat a fost reținut și acuzat de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului. Instanța a admis solicitarea Parchetului de reținere a lui Cristian Bejan, respingând cererea avocatului acestuia în care solicită arestarea lui la domiciliu.

În tot acest timp, șoferul a încercat să convingă instanța că mașina pe care o conducea a fost de vină pentru producerea accidentului în care Dragoș Cristea a murit. Mai exact, înainte de impact, șoferul conducea mașina pe pilot automat (cu 130 km/h prin localitate – unde limita de viteză era de 50 km/h), ceea ce a făcut ca impactul cu motocicleta să fie mortal. Cristian Bejan a dat vina pe sistemul automat al mașinii – care în opinia lui ar fi trebuit să frâneze de urgență în cazul unui impact, în timp ce el era atent la GPS-ul de pe telefonul mobil.

Adrian Cuculis, avocatul familiei tânărului, a reacționat și a subliniat că – în ciuda faptului că șoferul vinovat a încercat să dea vina pe sistemul automat al mașinii – expertiza a demontat că sistemele de asistență pentru șoferi nu sunt înlocuitori ai atenției umane, șoferul având responsabilitatea de a fi mereu pregătit să intervină în orice situație/urgență.

”Accidentul de circulatie din județul Galați (Com. Tudor Vladimirescu) soldat cu moartea unui motociclist de doar 19 ani, scoate la suprafață detaliile nepăsării unora la viața umană și arată din nou că accidentul de la 2 Mai nu a schimbat din nefericire, mentalități strâmbe.

Șoferul avea o alcoolemie de 2.42 în analiza de sânge iar viteza cu care conducea pe “pilot automat” era de 130 km/h, ceea ce a făcut ca impactul cu motocicleta să fie mortal.

Interesant este că șoferul vinovat a dat vina pe sistemul automat care în opinia lui ar fi trebuit să oprească mașina automat în timp ce el era atent la altceva.

Reamintesc că niciun producator actual, cu reglementările europene, nu permite autonomia mașinii ci doar o asistență la condus și atât. Desi șoferul criminal a încercat să scape cu această scuză, expertiza a demontat acest aspect.”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

