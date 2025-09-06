Ce a pățit ispita Andrew de la Insula Iubirii după ce și-a luat bătaie și a fost jefuit. Poliția din UK, atitudine rușinoasă

În urmă cu aproximativ o lună, una dintre ispitele de la Insula Iubirii trecea prin momente de coșmar. A fost jefuit, bătut și la doar un pas de tragedie. A reușit să scape cu bine, însă este extrem de dezamăgit, mai ales de atitudinea poliției din UK, căci acolo s-a întâmplat totul. Ce spune despre incidentul care i-a pus viața în pericol.

Ispita care a fost la un pas de tragedie este Andrei Vasile, cunoscut ca Andrew Marv. De o bună perioadă de timp acesta locuiește în Londra, acolo unde și-a construit o carieră ca actor și model. Însă viața de acolo nu este neapărat ușoară, mai ales că incidente violente au loc tot mai des. Iar asta a simțit-o pe propria piele.

În urmă cu aproximativ o lună, ispita a fost jefuită, iar situația aproape a luat o turnură tragică. Mai exact, motocicleta lui Andrew a fost furată. Cum avea montat pe ea un dispozitiv de urmărire, acesta a luat urma hoților și a încercat să își recupereze bunul. Însă, lucrurile s-au complicat, căci hoții l-au bătut și chiar au încercat să îl înjunghie.

„Am avut un incident cu motocicleta. Asta e viața zilnică în Londra, din păcate. Nu vreau să sperii acum turiștii, dar lucruri de genul ăsta, spargeri etc., se întâmplă des. Mie mi-a fost furată motocicleta de la job, deși aveam tot felul de lanțuri, încuietori. Dar sunt bine echipați și au reușit să mi-o ia. Eu m-am dus după ei, aveam un tracker, am încercat să negociez cu ei și au încercat direct să mă atace. Am scăpat ca prin urechile acului, m-au atacat cu cuțitul. Nu era la intimidare, voiau să-mi ia telefonul și să mă pună jos”, a mărturisit Andrew, potrivit spynews.ro.

Poliția din UK, atitudine rușinoasă

Lăsat fără motocicletă și bătut, Andrew a încercat să își facă dreptate. Acesta a cerut ajutorul și a dus problema în fața oamenilor legii, însă a rămas mască atunci când a văzut atitudinea lor. Se pare că poliția nu a fost deloc impresionată de ce i s-a întâmplat.

Oamenii legii nu s-au prezentat la locul faptei și chiar au închis repede dosarul pe motiv că nu există dovezi clare cu privire la tâlhărie. Însă Andrew spune că aceștia nici măcar nu au analizat probele puse la dispoziție. Chiar și așa, ispita nu se lasă, iar acum duce o luptă cu poliția din UK.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici. Acum urmează o luptă cu poliția din UK pentru că nu și-au făcut deloc treaba. Nu au venit, nu au făcut nimic în cazul meu. Am dreptul să merg mai departe, o să fie o luptă lungă. Cazul meu a fost închis pentru lipsă de dovezi, dar ei nici măcar nu s-au uitat”, a mai spus ispita.

Andrei Marv de la Insula iubirii, bătut și umilit! Imagini teribile cu ispita după ce a fost atacat

Scandal monstru la Insula iubirii 2025! Teo și-a ”distrus” colegii de la Antena 1, apoi bărbații s-au răzbunat

Foto: TikTok, Facebook