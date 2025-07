Andrei Marv de la Insula iubirii, bătut și umilit! Imagini teribile cu ispita după ce a fost atacat

Andrei Vasile, alias Andrew Marv, a trecut printr-o întâmplare nefericită. Ispita masculină din sezonul 9 de la Insula iubirii a fost tâlhărită și bătută în timp ce se afla pe motocicletă. Incidentul a avut loc în Anglia, iar relatările sale au devenit virale.

Andrei Vasile, una dintre cele mai controversate ispite ale sezonului 9 de la Insula iubirii, este stabilit de mulți ani în Londra, acolo unde are o carieră în plină ascensiune. Este actor și model, iar recent a devenit instructor de fitness. Pe lângă cele trei pasiuni, bărbatul colaborează cu agenții de evenimente, este activ în industria muzicală și este actor.

După terminarea filmărilor de la Insula iubirii, Andrew a revenit în Londra. Recent, acesta le-a povestit prietenilor virtuali despre o întâmplare nefericită în care a fost agresat fizic de câțiva tâlhari. În încercarea disperată de a-i fura bunurile, hoții au încercat să îl înjunghie de două ori.

Andrei Vasile, alias Andrew Marv, de la Insula iubirii a fost jefuit

Într-o postare pe TikTok, Andrei Vasile a povestit pas cu pas cum a fost la un pas de o tragedie. În timp ce se întorcea acasă pe motocicletă, bărbatul a fost bătut și tâlhărit de niște indivizi necunoscuți. Acesta a mărturisit că s-a luptat corp la corp cu atacatorii, însă nu a reușit să își salveze bunurile personale. În încercarea de a îi prinde pe făptași, Andrei i-a urmărit o perioadă de timp, însă nu a reușit să țină pasul cu ei.

A cerut ajutorul autorităților londoneze, însă fără rezultat. În cele din urmă, Andrew s-a resemnat și a plecat acasă cu trenul. În timpul călătoriei sale, acesta a încărcat pe social media un videoclip în care se vede clar că a fost agresat fizic, iar starea sa de spirit la pământ. Bătut, nervos și supărat că a rămas fără motocicletă, ispita și-a spus oful în mediul online.

”Faină ziua de astăzi, cea mai mișto. Să vii pe motocicletă la lucru și să te întorci pe jos, mă rog, pe jos. Cu cele mai bune mijloace de transport în comun din lume, din Europa, știi?

Da? Numai aici se poate să lucrezi într-o zonă nouă, clădiri noi, într-o zonă nouă, lux, plătești cine știe ce chirie și îți este furată și motocicleta. Ești și bătut, pocnit, înjurat și mai încerci să o și recuperezi. M-am dus după ei, am încercat să-i urmăresc, dar la un moment dat n-am mai putut să înainteze că s-au dus prin tot felul de ganguri. M-am dus de unul, singur, de nebun. Nu trebuie să postez chestia asta să înțelegeți, dar în fine.

Ideea este în felul următor. Este ora 9.53 acum, la 19.28 mi-a fost furat motocicleta. I-am spus că am fost bătut, că am fost lovit în față cu un obiect. Am fost pe urgență, pe telefon, în timp ce eram atacat, în timp ce încercam să-mi protejez motorul, în timp ce a vrut să mă înjunghie de două ori cu cuțitul. S-au auzit și țipete, și înjurături și căzături.

De la poliție m-au sunat să mă întrebe același lucruri. Dacă pot să-i descriu. I-am explicat că nu pot să-i descriu, că au măști, că au avut toate celele. Nu m-au ajutat cu nimic. Sunt așa de nervos, așa de dezamăgiți, dar asta e. Băi, o seară faină, v-am pupat”, a povestit Andrei Vasile pe tiktok.

Reacția fabuloasă a Jaguarului, când fetele l-au pus la munca de jos pe Insulă: ”WOW, eu sunt Ferrari”

Ispita a ”fugit” de la Insula Iubirii și a eșuat fix unde credea că va lovi la sigur! A lăsat blondina îmbufnată!