Scandal monstru la Insula iubirii 2025! Teo și-a ”distrus” colegii de la Antena 1, apoi bărbații s-au răzbunat

De: Anca Chihaie 25/08/2025 | 08:00
Foto: Instagram
Noul sezon al reality-show-ului „Insula Iubirii” de la Antena 1 nu aduce în atenția publicului doar povești de dragoste puse la încercare și provocări spectaculoase, ci și scandaluri aprinse între cei care fac parte din distribuție. În ultimele zile, rețelele de socializare au fost luate cu asalt de mesaje, acuzații și contre între ispitele masculine, un conflict care a ajuns rapid în atenția fanilor emisiunii.

Totul a pornit de la o postare făcută de Teo, una dintre ispitele masculine, care a publicat o fotografie cu grupul colegilor săi din sezonul 9. Imaginea părea obișnuită, însă gestul de a acoperi fețele a doi dintre bărbați, Andrew (pe numele său real Andrei Vasile) și Dan Dumitraș, a declanșat o adevărată avalanșă de reacții. Interpretat ca un semn de excludere sau chiar de dispreț, gestul a ridicat semne de întrebare atât în rândul fanilor, cât și printre ceilalți colegi de emisiune.

Andrew și Dan Dumitraș au răbufnit

Pe fondul acestei situații, au apărut acuzații conform cărora cei doi participanți ar fi furnizat informații despre ce se întâmplă în show. Din acel moment, conflictul a escaladat rapid, iar cei vizați s-au simțit nedreptățiți, susținând că au fost transformați în „țapi ispășitori” fără a exista probe clare.

Scandalul dintre Teo, Andrew și Dan Dumitraș scoate la iveală exact această realitate. Nu mai este vorba doar despre rolurile jucate pe insulă, ci despre imaginea personală, reputația în fața publicului și, nu în ultimul rând, influența în mediul online. Fiecare participant își apără poziția și încearcă să-și demonstreze nevinovăția, însă ceea ce rămâne vizibil pentru fani este atmosfera tensionată dintre cei trei.

Foto: Instagram

În mijlocul acestui scandal, Andrew a ținut să transmită un mesaj public în care a negat categoric acuzațiile care i se aduc. El susține că nu are nicio legătură cu zvonurile privind scurgerile de informații către publicațiile de scandal și consideră că a fost acuzat pe nedrept, fără dovezi clare.

„Nu am fost contactat şi nici nu am contactat vreu-un ziar sau reporter sau website după sau înainte Asta se poate dovedi şi LEGAL şi în instanţă dacă este nevoie Problema este câtă atenție vreau să dau unor oameni aşa de slabi Banii faima nu te fac mai tare ci modul în care vorbeşti când nu eşti filmat și lucrurile pe care le faci în viaţa de zi cu zi.
Eu m-am săturat să fiu atacat amenințat înjurat si acuzat de ai mei scumpi colegi
FĂRĂ A AVEA MĂCAR O DOVADĂ ÎMPOTRIVA MEA
Adevărul va ieşi la iveală. Inclusiv comportamentul lor ASTA VĂ PROMIT !!!

Motivul Pentru care sunt scos din poză de Teo este că el și încă câţiva s-au decis că eu sunt cel care am dat informaţiile respective.
NU AM AVUT NICI MĂCAR ODATĂ VREU- UN SHIMB DE REPLICI CU VRE-UN ZIAR SAU CU ORICARE ALT REPORTER ŞI NICI NU MI-AM ATACAT VRE-UN COLEG EVER Nu am sifonat nu am divulgat şi nici nu am vorbit de nimic despre Insula sau ce a făcut fiecare
Restu pleacă urechea că atâta pot Nu AU NEVOIE DE DOVEZI, sau a trecut vremea dovezilor dacă ei (acești oameni fără coloană vertebrală) au decis ca eu sunt acela. Trăim într-o lume în care poți înjura și ameninta pe cineva fără un motiv sau i dovadă dacă motivul chiar există. Nu am să mă cobor la nivelul lor însă stați liniştiţi vă voi arăta cum vorbeşte Teo și alți colegi la adresa mea la momentul oportun În rest haideți să postăm poze din Biserică să menţionăm pe Dumnezeu şi în timpul liber să ne pe colegii noştri şi să-i ameninţăm” ❤”, a transmis Andrew.

Ce mesaj a transmis ispita Dan Dumitraș

Un alt nume implicat în conflict este cel al lui Daniel Dumitraș. Și acesta a simțit nevoia să intervină și a transmis, la rândul său, un mesaj în mediul online, prin care a explicat propria perspectivă asupra situației. El a subliniat că zvonurile și acuzațiile nu fac decât să inflameze și mai mult spiritele și a încercat să aducă puțină claritate în acest scandal ce pare să fi scăpat de sub control.

„Unul dintre cei din poze sunt eu. Au fost nişte bârfe şi poveşti apărute în presă, iar Teo m-a acuzat prima dată pe mine că aș fi făcut asta. Apoi, l-a acuzat pe Andrew.
Dar de fiecare dată a făcut asta fără să aibă dovezi. Un gest imatur din partea lui Teo.”, a spus Dan Dumitraș.

CITEȘTE ȘI: Ispita Lala de la Insula Iubirii, nuntă și botez în aceeași zi! Primele imagini de la dublul eveniment

