Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit

Gabriel Mihai Dinculescu și-a pus capăt zilelor la vârsta de 41 de ani. A fost descoperit într-un mod de-a dreptul tulburător! Nimeni nu se aștepta la un asemenea gest! Apropiații sunt șocați! Vă prezentăm cele mai noi informații!

O dramă de neimaginat a zguduit localitatea Valea Lupului, din județul Iași. Gabriel Mihai Dinculescu, în vârstă de 41 de ani, a fost găsit mort chiar în apartamentul său. Potrivit primelor informații, bărbatul și-a pus capăt zilelor, alegând să se spânzure de un aparat de fitness aflat în locuință.

Cel care l-a găsit a sunat imediat la 112, iar un echipaj medical a sosit în scurt timp la fața locului. Cadrele medicale au încercat să îl readucă la viață prin manevre de resuscitare, însă organismul lui nu a răspuns. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic și au fost nevoiți să constate decesul.

Oamenii legii se ocupă de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Corpul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Iași, unde medicii legiști vor efectua necropsia, procedură care va confirma cauza morții.

Multe persoane din Iași s-au sinucis

Tragedia readuce în atenție problema tot mai gravă a sinuciderilor din Iași. Specialiștii atrag atenția că, în ultima vreme, numărul acestor cazuri este în creștere, la fel și cel al tentativelor de suicid. Printre factorii care duc la astfel de situații se numără depresia netratată, consumul excesiv de alcool sau medicamente, conflictele familiale și dificultățile financiare.

„Tentativele de sinucidere din această perioadă sunt caracterizate prin gravitate extremă și de utilizarea toxicelor folosite în gospodărie, adesea insecticid sau substanțe de curățat, corozive și caustice, având loc pe fondul condițiilor socio-economice precare și a conflictelor casnice. Recomandăm o atenție sporită din partea familiei, pentru cei care trec printr-o perioadă dificilă, precum și apelarea de urgență la psiholog sau psihiatru, pentru a preveni actele extreme. În cazurile de intoxicație, primele măsuri de eliminare a substanțelor toxice constau în provocarea vărsăturii și prezentarea de urgență la spital”, au precizat medicii ieșeni.

