Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1: ”La ora 5, eu o să...”

Cătălin, băiatul de 19 ani care s-a aruncat în fața unui camion, pe autostrada A1, în brațe cu iubita lui de doar 14 ani, a lăsat un mesaj de adio înainte de a-și pune capăt zilelor. Cei doi tineri trăiau o poveste de dragoste care nu era acceptată de părinții lor.

Apar detalii tulburătoare în cazul tinerilor de 19 și 14 ani care s-au sinucis îmbrățisați pe autrostada A1 București – Ploiești. Cătălin și iubita lui trăiau o poveste de dragoste adolescentină care nu era acceptată de părinții lor, iar în spatele gestului lor extrem anchetatorii au descoperit o poveste de viață complicată și neînțelegeri în interiorul celor două familii din Buzău și Giurgiu.

Ce mesaj de adio a lăsat Cătălin, tânărul de 19 ani care s-a sinucis pe A1

Moartea șocantă a celor doi îndrăgostiți a emoționat o țară întregă. Încă din luna aprilie, Cătălin și Georgiana aveau o relație de dragoste interzisă și se temeau de faptul că ar putea fi despărțiti de autorități din cauza diferenței mari de vârstă dintre ei.

Tânăra de 14 ani locuia cu familia ei la Crevedia Mare, însă, de când se iubea cu Cătălin fugise de acasă la Râmnicu Sărat. La vremea respectivă, părinții ei s-au îngrijorat și au alertat autoritățile. Din acel moment, inspectorii DGASPC Giurgiu făceau periodic verificări la casa fetei, fapt care i-a speriat și mai tare pe cei doi îndrăgostiți. Mama fetei susține că tânărul se temea că va ajunge la închisoare – deoarece întreținea relații intime cu o minoră, iar adolescenta se gândea cu groază că ar putea ajunge la casa de copii.

Timp de o săptămână, Georgiana și Cătălin au fost dați dispăruți, iar poliția îi căută fără oprire. Tânărul voia să-i facă iubitei sale o surpriză și plecase de acasă, din Râmnicu Sărat, însă după ce a părăsit locuința nu a mai dat niciun semn de viață.

„Când au fugit amândoi, băiatul meu și cu fata aceea, i-am dat în urmărire generală. Toată poliția s-a dus să îi caute, că nu știam nici eu de el, nici mama ei de fată. Ei erau într-un loc ascuns. Venea poliția la poartă și stătea de la 1-2 până la 5 seara. Dimineață, iar stăteam de vorbă cu poliția”, a mărturisit mama lui Cătălin, potrivit stiridebuzau.ro.

Marți, 19 august, îndrăgostiții au decis să își pună capă zilelor, aruncându-se în fața unui TIR pe autostrada București-Ploiești. Înainte de tragedie, Cătălin a postat un ultim mesaj pe o rețea de socializare. Tânărul de 19 ani și-a anunțat comunitatea că se este disperat: ”Eu la ora 5 o să mor”, a fost ultimul strigăt de ajutor al acestuia.

