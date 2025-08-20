Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri tulburătoare: ”Mă amenința: vezi că trimit Poliția la tine!”

Momente dureroase în familia lui Cătălin, băiatul care s-a aruncat în fața TIR-ului, pe A1, alături de iubita lui. Mama tânărului nu reușește să-și găsească liniștea și a făcut declarații sfâșietoare! Părinții Georgianei erau împotriva relației!

Casa lui Cătălin este acum cuprinsă de durere și liniște apăsătoare. Tânărul și iubita lui și-au luat viața, aruncându-se în fața unui TIR pe autostrada A1. Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Rude, prieteni și vecini au venit să-i susțină pe cei doi părinți, încercând să ofere un pic de alinare în mijlocul unei dureri de nedescris.

Mama lui Cătălin a aprins câteva lumânări în memoria fiului și a iubitei lui și, printre lacrimi, a vorbit despre iubirea lor și despre cum circumstanțele i-au condus spre acest sfârșit tragic. Femeia a mărturisit că fata, mai mică cu câțiva ani decât fiul ei, obișnuia să fugă de acasă pentru a petrece timp alături de Cătălin. Familia Georgianei suna des la poliție pentru a o aduce înapoi.

„Fata fugea mereu de la părinții ei. Mama ei avea serviciu, tatăl la fel. Ea când prindea momentul, fugea. Venea la băiatul meu, la mine acasă. Eu nu puteam să o țin, că era foarte mică. I-am zis să se ducă acasă. A venit Poliția și a zis la fel, mama ei să n-o mai lase să vină aici. Mă amenința: vezi că trimit Poliția la tine. Zic: trimite-o că eu știu ce să vorbesc. Dreptate, nu minciuni. Și a venit poliția”, a declarat, printre lacrimi, mama lui Cătălin, conform stiridebuzau.ro.

Părinții Georgianei nu erau de acord cu relația

Mama lui Cătălin a dezvăluit și că părinții Georgianei nu erau de acord cu relația lor. Cei doi tineri vorbeau constant despre sentimentele lor și se sprijineau unul pe altul, dar obstacolele impuse de familie le-au frânat liberatea.

„Îmi zicea băiatul că: ”uite mamă, mama fetei nu vrea să fim împreună. Eu o iubesc pe fata asta”. Și fata, când venea la mine, la fel spunea: ”eu îl iubesc pe Ionuț”. Eu știu că îl iubești, dar tu ești mică, băiatul meu e mai mare. Nu mă bag în treaba voastră că vă iubiți, dar dacă mama ta nu este de acord, eu ce să spun?!”, a mai povestit femeia.

Oamenii legii se ocupă de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Apropiații celor doi tineri sunt devastați de durere în aceste momente grele.

Citește și: El este Cătălin, băiatul care a murit alături de iubita lui după ce s-au aruncat împreună în fața TIR-ului. Ce a făcut cu puțin timp înainte de tragedie