El este Cătălin, băiatul care a murit alături de iubita lui după ce s-au aruncat împreună în fața TIR-ului. Ce a făcut cu puțin timp înainte de tragedie

El este Cătălin, băiatul care nu a mai ținut cont de nimic și s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui, pe A1. Adolescentul a plecat de acasă cu scopul de a-i duce un cadou Georgianei! Mama tinerei a făcut declarații tulburătoare! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Tragedia de pe Autostrada A1 București-Pitești a șocat o țară întreagă. S-a aflat identitatea tânărului care și-a pierdut viața alături de iubita sa, după ce ambii s-au aruncat, îmbrățișați, în fața unui TIR. Este vorba despre Cătălin, un băiat din cartierul Costieni al municipiului Râmnicu-Sărat.

Cătălin plecase de acasă cu gândul de a-și surprinde iubita, Georgiana, cu un cadou special. Fata își sărbătorea ziua de naștere în ziua tragediei, iar băiatul voia să fie alături de ea într-o zi atât de importantă. Nu se știe care sunt circumstanțele exacte care i-au determinat pe cei doi să își pună capăt vieții, însă declarațiile familiei aduc noi detalii tulburătoare. Mama adolescentei aruncă vina pe autorități.

„Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată”, a spus mama adolescentei pentru România TV.

Cei doi adolescenți erau de nedespărțit

Mama adolescentei este devastată de durere și nu poate înțelege de ce s-a ajuns într-o asemenea situație. Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că femeia a dezvăluit că tinerii se iubeau foarte mult și aveau o poveste de iubire profundă.

„Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”, a mai spus mama adolescentei.

Oamenii legii se ocupă în continuare de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Multe întrebări rămân fără răspuns, iar apropiații speră să afle de ce au ales cei doi tineri să facă un gest atât de extrem.

