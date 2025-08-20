Cătălin și Georgiana, tinerii care s-au aruncat în fața TIR-ului, erau dați dispăruți de o săptămână: ”Ei erau într-un loc ascuns”

Cătălin și Georgiana erau dați dispăruți de familiile lor! Tinerii morți erau de negăsit de o săptămână. Mama adolescentului este sfâșiată de durere și a primit vestea tragică de la soțul ei! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Durerea este imensă după tragedia de pe A1 București-Pitești. Cei doi tineri, care și-au pierdut viața într-un mod șocant, erau dați dispăruți de aproape o săptămână, iar poliția îi căuta fără oprire. Mama lui Cătălin a vorbit cu greu despre momentele de coșmar. Fiul ei plecase de acasă, din Râmnicu Sărat, cu gândul să ajungă la Giurgiu, unde locuia iubita lui, Georgiana, pentru a-i face un cadou de ziua ei. Însă, după ce a părăsit locuința, tânărul nu a mai dat niciun semn de viață.

„Când au fugit amândoi, băiatul meu și cu fata aceea, i-am dat în urmărire generală. Toată poliția s-a dus să îi caute, că nu știam nici eu de el, nici mama ei de fată. Ei erau într-un loc ascuns. Venea poliția la poartă și stătea de la 1-2 până la 5 seara. Dimineață, iar stăteam de vorbă cu poliția”, a mărturisit mama lui Cătălin, potrivit stiridebuzau.ro.

Mama lui Cătălin a primit vestea de la soțul ei

Îngrijorarea părinților a crescut cu fiecare zi în care apelurile lor rămâneau fără răspuns. În ultimele două zile, părinții i-au sunat pe cei doi din 5 în 5 minute, însă fără vreun rezultat. Durerea supremă a venit marți, 19 august, când soțul femeii a sunat-o cu vestea care i-a sfâșiat inima: Cătălin și Georgiana și-au pierdut viața, aruncându-se în fața unui TIR. Nimeni nu se aștepta la o tragedie! Apropiații sunt în stare de șoc!

„Tragedia asta au făcut-o că au vrut ei. Eu când am auzit am rămas șocată. Din 5 în 5 minute îi sunam și nu răspundeau (n.r. în ultimele două zile). Bărbatul meu a fost la muncă la București și mi-a zis: ”Cătălin și Georgiana s-au aruncat în fața mașinii”. Zic: ești sigur? Eu nu știu nimic! Mi-a închis telefonul, să nu mă mai supăr”, a mai spus femeia, printre lacrimi.

