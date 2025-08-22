Răsturnare de situație în cazul tinerilor care s-au sinucis pe A1: ”Mama fetei era împreună cu acel tânăr și se certau”. Femeia îi dăduse afară din casă

Noi detalii ies la iveală în cazul adolescenților care și-au pus capăt zilelor într-un mod șocant, aruncându-se îmbrățișați în fața unui TIR, pe Autostrada A1 București–Pitești. În timp ce opinia publică a rămas marcată de gestul lor extrem, apar acum informații surprinzătoare. Se pare că mama fetei și iubitul acesteia avuseseră o ceartă puternică chiar în plină stradă, iar femeia l-ar fi alungat pe tânăr din casă.

Lucrurile se complică și mai mult, în condițiile în care familiile celor doi tineri dau vina pe autorități pentru lipsa de implicare, iar autoritățile întorc acuzațiile către familie. Între timp, apar martori care spun că povestea are mai multe fațete decât s-a crezut inițial.

Răsturnare de situație în cazul tinerilor care s-au sinucis pe A1

Primarul localității Găiseanca, Daniel Badea, a dezvăluit că mama Georgianei nu a privit cu ochi buni relația fiicei sale cu Cătălin. Mai mult, edilul a relatat un episod recent, care ar putea explica tensiunile ce au precedat gestul tragic al celor doi adolescenți.

„Inițial, da, asta a spus, că a plecat de acasă, după care s-a bucurat că s-a întors și a vrut să retragă plângerea, dar i-am menționat că este o anchetă în curs, având în vedere că vorbim despre o fată minoră sub 16 ani. Niciodată nu i-am găsit împreună, doar că, în urmă cu două săptămâni, în fața primăriei e o stație pentru mijloacele de transport, mama fetei era împreună cu acel tânăr și se certau. Au sunat la poliție, mama îi reproșa că nu mai vrea să stea acolo, pentru că nu aduce un venit și că îl întreține. Atunci am înțeles că a locuit acolo, următoarea zi am mers acolo și am făcut o anchetă socială, dar nu l-am găsit. Noi am dorit binele fetei, am dorit să termine studiile, să meargă la școală, că avea foarte multe absențe”, a declarat primarul pentru România TV.

Pe de altă parte, DGASPC Giurgiu respinge acuzațiile familiilor și susține că instituția a acționat în limitele legii. Directorul Vișinel Bălan afirmă că părinții fetei știau că minorii pot fi luați în protecție dacă situația o cerea.

„Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani… nu există așa ceva. Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie. Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare. Din analiza mea, nu DGASPC trebuie tras la răspundere, trebuie să vedem familia cum a gestionat această situație”, a precizat Vișinel Bălan.

Sinuciderea Georgianei și a lui Cătălin ridică în continuare semne de întrebare. Cearta dintre mama fetei și tânărul de 18 ani, lipsa de comunicare dintre familii și autorități, dar și absențele repetate de la școală conturează un tablou complex, în care responsabilitatea este aruncată dintr-o parte în alta.

