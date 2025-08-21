Acasă » Știri » Înainte să se arunce în fața TIR-ului, Cătălin a cerut-o în căsătorie pe Georgiana. Adolescenta postase o fotografie cu inelul de logodnă

Înainte să se arunce în fața TIR-ului, Cătălin a cerut-o în căsătorie pe Georgiana. Adolescenta postase o fotografie cu inelul de logodnă

De: Redacția CANCAN 21/08/2025 | 21:02
Înainte să se arunce în fața TIR-ului, Cătălin a cerut-o în căsătorie pe Georgiana. Adolescenta postase o fotografie cu inelul de logodnă
Georgiana și Cătălin s-au aruncat în fața TIR-ului

Georgiana și Cătălin și-au pierdut viața împreună după ce s-au aruncat în fața unui TIR pe Autostrada A1 București-Pitești. La scurt timp după tragedie, au apărut detalii noi care au scos la iveală aspecte neașteptate din viața celor doi. Cei doi trăiau o povest de dragoste interzisă și tânărul i-a oferit un inel de logodnă adolescentei în vârstă de 14 ani, în urmă cu câteva săptămâni.

Inițial s-a crezut că tinerii ar fi recurs la gestul extrem din cauza faptului că nu li s-a permis să își trăiască iubirea. Totuși, apropiații spun că legătura lor era mult mai profundă și că își făceau planuri serioase pentru viitor.

Cătălin a cerut-o în căsătorie pe Georgiana

Cu doar câteva săptămâni înainte de sfârșitul lor, băiatul, deja major, o ceruse în căsătorie pe Georgiana. Adolescenta, în vârstă de 14 ani, a împărtășit momentul emoționant pe rețelele sociale. A postat o fotografie cu inelul de logodnă, alături de un mesaj plin de bucurie, spunând și cât de mult îl iubește pe iubitul ei.

„Eu sunt sefa lui, cu smechera nu te pui.
L-am sutit, I-am luat. Te iubesc, bărbatul meu.
Esti regele meu mic si te voi iubi toată viața.
Fetelor, e al meu” , a scris Georgiana pe Instagram, în urmă cu câteva săptămâni.

Înainte de a se arunca în fața tirului, Cătălin a lăsat un mesaj de adio în care spunea ora la care va pleca din această lume împreună cu tânăra pe care a iubit-o.

Autoritățile știau de relația celor doi

Primarul comunei Crevedia Mare a explicat că autoritățile au fost sesizate în primăvară, în urma unor informări primite de la DGASPC Giurgiu și Buzău, dar și a unei anchete desfășurate de IPJ Buzău. Concluziile poliției au arătat că tânărul de 19 ani a întreținut relații intime cu minora, aceasta având la acel moment doar 13 ani și jumătate.

Potrivit acestuia, din relatările vecinilor a reieșit că tânărul se mutase în casa familiei minorei. Edilul a subliniat că, atâta timp cât familia acceptă această situație, autoritățile au atribuții limitate. Astfel că nu se pot lua măsuri mai ferme în lipsa unei solicitări clare din partea părinților.

”Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră.

Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal. Am discutat și cu părinții tinerei. Mi-au spus că fata a făcut un test de sarcină și nu este gravidă. Eu am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație.

Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât.”, a spus primarul Daniel Badea pentru Digi24.

