Ultimul mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: ”Viața mea...”

Moartea Georgianei și a lui Cătălin a șocat o țară întreagă. Cei doi și-au pus capăt zilelor de teamă că nu vor putea să își continue povestea de dragoste. Adolescenții au locuit și împreună, așa nu s-au ferit să se afișeze nici pe rețelele de socializare, acolo unde erau destul de activi. Află, în articol, care a fost ultimul mesaj al fetei de 14 ani!

Marți, 19 august 2025, Cătălin (19 ani) și Georgiana (14 ani) și-au încheiat socotelile cu viața într-un mod tragic. S-au dus pe marginea autostrăzii A1, București-Ploiești, la kilometrul 41, au așteptat să vadă un vehicul de tonaj mare și s-au aruncat îmbrățișați direct în fața unui TIR. Șoferul a încercat să evite impactul, însă nu a mai avut timp.

Care a fost ultimul mesaj al Georgianei

Georgiana și Cătălin erau destul de activi în mediul online. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, adolescenta a făcut o postare pe TikTok, transmițând și un ultim mesaj. Aceasta a publicat o fotografie cu ea, iar la descriere a scris „La mulți ani mie! 14 ani”.

Așadar, fata a ținut să anunțe că este ziua ei și să își transmită singură o urare. Postarea nu a rămas fără reacție din partea iubitului său. Cătălin a văzut imaginea și a scris în secțiunea de comentarii un mesaj special.

„La mulți ani, baba mea! Să fii sănătoasă, inima mea. Te iubesc foarte mult”, a scris Cătălin.

Georgiana s-a bucurat să vadă mesajul și i-a răspuns imediat: „Mersi, viața mea mică! Te iubesc enorm de mult”. La doar câteva zile de la acest mesaj, cei doi adolescenți au recurs la gestul extrem.

Încă din luna aprilie, cei doi adolescenți trăiau o poveste de iubire interzisă. El avea 19 ani, iar ea 14, diferență de vârstă care nu ar fi fost acceptată de către părinții lor. De când autoritățile au aflat de povestea lor de iubire, Cătălin fusese pus sub acuzație pentru că întreținuse relații intime cu un minor, ceea ce i-a speriat pe cei doi și mai tare.

„Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”, a spus mama fetei.

