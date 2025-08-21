Specialiștii explică unde au greșit părinții în cazul adolescenților care s-au sinucis pe A1: ”Nu spui...”

Sfârșitul poveștii de dragostea dintre Cătălin și Georgiana a impresionat o țară întreagă. Cei doi tineri s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR de pe autrostrada A1, București-Ploiești, din cauză că părinții lor nu erau de acord cu relația lor. Specialiștii trag un semnal de alarmă și îi sfătuiesc pe adulți să fie atenți la modul în care își exprimă autoritatea în fața adolescenților.

Marți, 19 august, Cătălin (19 ani) și Georgiana (14 ani) și-au încheiat socotelile cu viața într-un mod tragic. S-au dus pe marginea autostrăzii A1, București-Ploiești, la kilometrul 41, au așteptat să vadă un vehicul de tonaj mare și s-au aruncat îmbrățișați direct în fața unui TIR. Șoferul a încercat să evite impactul, însă – din cauza timpului de acționare prea mic – nu a reușit.

Încă din luna aprilie, cei doi adolescenți trăiau o poveste de iubire interzisă. El avea 19 ani, iar ea 14, diferență de vârstă care nu ar fi fost acceptată de către părinții lor. De când autoritățile au aflat de povestea lor de iubire, Cătălin fusese pus sub acuzație pentru că întreținuse relații intime cu un minor, ceea ce i-a speriat pe cei doi și mai tare.

„Fata fugea mereu de la părinții ei. Mama ei avea serviciu, tatăl la fel. Ea când prindea momentul, fugea. Venea la băiatul meu, la mine acasă. Eu nu puteam să o țin, că era foarte mică. I-am zis să se ducă acasă. A venit Poliția și a zis la fel, mama ei să n-o mai lase să vină aici. Mă amenința: vezi că trimit Poliția la tine. Zic: trimite-o că eu știu ce să vorbesc. Dreptate, nu minciuni. Și a venit poliția”, a declarat, printre lacrimi, mama lui Cătălin, conform stiridebuzau.ro.

În ultima săptămână, mama băiatului susține că cei doi fugiseră împreună și stăteau ascunți într-un loc secret. Pe fondul neînțelegerilor din familie și din cauza problemelor cu legea, adolescenții au decis să își pună capăt zilelor.

Înainte de tragedie, Cătălin a postat un ultim mesaj pe o rețea de socializare. Tânărul de 19 ani și-a anunțat comunitatea că se este disperat: ”Eu la ora 5 o să mor”, a fost ultimul strigăt de ajutor al acestuia.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și îi sfătuiesc pe părinții de adolescenți să țină cont de opinia lor – atunci când le este împărtășită, să îi asculte și să nu le minimalizeze trăirile sau sentimentele și să fie foarte atenți la modul cum comunica cu ei. Aceștia punctează faptul că ignorarea problemelor nu face ca acestea să dispară de la sine.

”Nu spui doar eu sunt părintele, eu decid, eu iau hotărâre, tu execuți ce spun eu, ci faptul că îi asculți opinia și o iei în considerare, pentru că și ei, chiar dacă nu au experiență, au trăiri pe care trebuie să le împărtășească către famili”, a explicat un specialist.

