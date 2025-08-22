Georgiana nu poate fi înmormântată! Încă o lovitură devastatoare pentru părinți: ”Suntem distruși””

O întreagă țară a fost cutremurată de tragedia produsă pe Autostrada A1. Georgiana și Cătălin, doi adolescenți de doar 14 și respectiv 18 ani, și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR, copleșiți de faptul că relația lor nu era acceptată de cei din jur. Familia tinerei trece printr-un moment dificil. Pe lângă durerea resimțită, părinții nu o pot înmormânta creștinește.

Durere fără margini pentru comunitatea din care tinerii făceau parte. Părinții fetei se confruntă cu o suferință mare: nu își pot conduce copilul pe ultimul drum. Potrivit unei rude apropiate, Primăria refuză să elibereze certificatul de deces, împiedicând organizarea înmormântării.

„După ce s-a întâmplat necazul, nu ne dau actul (n.r. de deces) să o putem înmormânta. Era un copil vesel, cuminte. Preotul nu se bagă dacă nu avem documentul, nu o bagă nici în biserică. Suntem distruși”, a declarat o rudă a Georgianei, pentru România TV.

Adolescenta de 14 ani voia să locuiască cu iubitul ei

Mama lui Cătălin a povestit, printre lacrimi, cum Georgiana obișnuia să fugă de acasă ori de câte ori avea ocazia, căutând refugiu la locuința lor. Deși încerca să o trimită înapoi la părinți, fata revenea constant. Situația a atras și intervenția Poliției, care le-a cerut părinților adolescentei să o supravegheze mai atent și să nu o mai lase să plece. Femeia susține că, de fiecare dată, a încercat să spună adevărul și să își apere fiul, chiar dacă era amenințată cu noi vizite ale autorităților.

„Fata fugea mereu de la părinții ei. Mama ei avea serviciu, tatăl la fel. Ea când prindea momentul, fugea. Venea la băiatul meu, la mine acasă. Eu nu puteam să o țin, că era foarte mică. I-am zis să se ducă acasă. A venit Poliția și a zis la fel, mama ei să n-o mai lase să vină aici. Mă amenința: vezi că trimit Poliția la tine. Zic: trimite-o că eu știu ce să vorbesc. Dreptate, nu minciuni. Și a venit poliția”, a declarat, printre lacrimi, mama lui Cătălin, conform stiridebuzau.ro.

CITEȘTE ȘI: Gestul tulburător făcut de tatăl Giorgianei, înainte ca tânăra să se sinucidă, alături de iubit: ”Tati i-a zis…”

Noi detalii în cazul tinerilor care s-au aruncat în fața tirului pe A1. Ce a ieșit la iveală: ”A făcut test de sarcină”